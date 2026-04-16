Rescatan con una grúa a una vaca caída a un río en Vega de Liébana

Rescate de la vaca caída al río - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rescate de una vaca que se cayó al río en la localidad de Bárago, en el municipio de Vega de Liébana, ha obligado a emplear una grúa para poder levantarla y trasladarla a una zona segura.

La caída del animal se produjo el martes. Fuentes del 112 han explicado a Europa Press que ese mismo día se realizó un primer intento para rescatarlo, pero no fue posible.

Se le dejó agua y comida para pasar la noche y todo planificado para el día siguiente, miércoles, que fue cuando finalmente se consiguió sacarlo de la zona donde había caído y ponerlo a salvo.

La vaca fue rescatada con algunas magulladuras, pero "sin apariencia de lesiones graves".

Los bomberos del Gobierno de Cantabria ayudaron a un veterinario a bajar al cauce donde había caído la res. Éste valoró su estado y dio el visto bueno al sistema propuesto para elevarla con una pluma.

Tras ello, los bomberos, junto a vecinos y voluntarios, aseguraron con cinchas al animal y una grúa lo izó a una zona segura.