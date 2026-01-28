Responsables de los 45 organismos del Estado en Cantabria se reúnen en la Comisión de Asistencia a la Delegación

Comisión Autonómica de Asistencia a la Delegación - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Finca del Marqués de Valdecilla en Medio Cudeyo ha acogido este miércoles la Comisión Autonómica de Asistencia a la Delegación del Gobierno, en la que han participado los responsables de todos los organismos del Estado en la comunidad autónoma, 45 en total, en los que trabajan 5.700 empleados públicos.

Un encuentro presidido por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha destacado que el Ejecutivo de España dedica "todos sus esfuerzos" a mejorar los servicios públicos, el empleo, la seguridad y la convivencia en la comunidad autónoma. "No nos mueve otra cosa y a eso nos vamos a dedicar en 2026", ha dicho.

Para ello, ha vuelto a apelar al "acuerdo" y la "unión" de todas las administraciones de Cantabria para "mejorar la calidad de vida de gente", un objetivo para el que ha defendido trabajar "todos conjuntamente".

Como evidencia de que en ello se trabaja desde la Delegación del Gobierno, ha destacado que, desde que representa al Estado en la región, se ha reunido y mantenido diferentes encuentros con 60 de los 102 alcaldes de Cantabria, dentro de una ronda de contactos que espera "en los próximos meses".

El delegado ha repasado junto a los responsables de los organismos del Estado en la comunidad autónoma todos los servicios que el Ejecutivo central tiene en Cantabria, su actividad en 2025 y las mejoras a implementar en este año.

"Estos organismos son la esencia de nuestro estado de derecho, nuestra convivencia y de la calidad de los servicios públicos", ha manifestado.

Con este encuentro de la Comisión Autonómica de Asistencia, que se ha iniciado con la bienvenida de la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, y el primer teniente de alcalde, Víctor Callejo, se muestra el "compromiso del Gobierno de España tanto con los empleados públicos como con los ciudadanos a los que prestamos servicio", ha indicado Casares.

Y es que, como ha detallado, el Estado cuenta con 5.700 trabajadores en la comunidad autónoma, a los que se han actualizado sus salarios en un 4,5% entre finales del 2025 y a principios de 2026 y se han reforzado además las plantillas de muchos servicios.

"Hoy Cantabria tiene el mayor número de agentes de la Guardia civil o de la Policía Nacional y solo en la Delegación del Gobierno se han incorporado cerca de 30 personas a trabajar en estos últimos meses para reforzar los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía", ha añadido.

Además, ha destacado el compromiso del Estado con seguir acercando la administración a los cántabros a través del programa 'La Administración Cerca de Ti', con el que los empleados públicos recorren el territorio de la región.

Casares ha reivindicado que el Gobierno de España "está comprometido con Cantabria" y, por ello, además de mejorar y reforzar los servicios del Estado en la región, "está haciendo las mayores inversiones de nuestra historia en la comunidad".

En este punto, ha citado algunas de las grandes actuaciones del Gobierno de España en la comunidad como la reforma integral del Desfiladero de La Hermida, el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santander o la mejora de toda la red ferroviaria de Cercanías, pero también la mejora de "muchos" servicios esenciales como las prestaciones por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las pensiones.

En la Comisión de Asistencia han participado responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las demarcaciones de Carreteras o Costas, la Jefatura Provincial de Tráfico, Salvamento Marítimo, Protección Civil, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

También han asistido los directores de las áreas de gestión de la Delegación del Gobierno, responsables del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Zona Franca de Santander, Capitanía Marítima, Inspección de Telecomunicaciones, MUFACE, Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Asimismo, han tomado parte representantes del Instituto Social de la Marina (ISM), Abogacía del Estado, confederaciones hidrográficas del Cantábrico y del Ebro (CHC y CHE), Instituciones Penitenciarias, Instituto Español de Oceanografía (IEO) o el ICEX.

Además, integran este órgano de asistencia a la Delegación del Gobierno el Consorcio de Seguros, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), entre otros.