La restauración del claustro oeste de la Pontificia de Comillas se queda fuera de las ayudas del 2% cultural

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SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La restauración del claustro oeste de la Universidad Pontificia de Comillas se ha quedado fuera del programa de ayudas del 2 por ciento Cultural del Gobierno de España para la rehabilitación de edificios históricos.

Hace unos días, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del de Transportes y Movilidad Sostenible y del de Cultura, anunció el listado provisional de las actuaciones subvencionadas --ninguna de ellas en Cantabria-- tras haber recibido 422 solicitudes.

De ello, Cantabria, Baleares y La Rioja han sido las tres únicas comunidades autónomas que han quedado fuera de estas ayudas, que destinarán 80 millones de euros a la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del patrimonio histórico español.

Estos monumentos están repartidos en 73 municipios de 14 comunidades autónomas.

Así, Andalucía recibirá 13,8 millones de euros; Aragón 1,6; Asturias 2,1; Canarias 0,6; Castilla y León, 11,3; Castilla-La Mancha, 5,3; Cataluña, 11,7 millones; Comunidad Valenciana 5,7; Extremadura 4,1; Galicia 9,1; Comunidad de Madrid. 1,5; Murcia 8,2; Comunidad Foral de Navarra 3,3, y País Vasco 1,2.

A partir de la subvención estatal de 80 millones incluida en esta convocatoria, la inversión total prevista por las entidades y administraciones participantes destinada a la recuperación de estos 78 elementos patrimoniales declarados de interés cultural, supera los 133 millones.

El importe medio de la ayuda solicitada en los proyectos presentados se acerca a los 860.000 euros (alrededor del 65% del importe total de cada actuación).

Las diez actuaciones con mayor aportación del 2% Cultural concentran 28,29 millones, lo que representa el 35,4% del total de la ayuda de la convocatoria (80 millones).

El Monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, encabeza este listado (4,22 millones de ayuda), seguido del Monasterio de Sant Feliu de Guíxols (3,90 millones), del Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela (3,72 millones) y de la Casa del Niño de Cartagena (3,13 millones).

También forman parte de las 10 mayores actuaciones el Hospital General de Simón Ruiz, en Medina del Campo (2,97 millones); el Monasterio de San Salvador, en Lourenzá (2,86 millones); el Palacio Vázquez de Molina, en Úbeda (2,25 millones); la alcazaba de Badajoz (2,21 millones); la muralla de Valls (1,52 millones) o el Alcázar de Guadalajara 1,51 millones).

NUEVA CONVOCATORIA

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Mixta integrada por representantes de los tres ministerios, autorizó el martes de 3 de noviembre una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural por valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026.

Esta nueva convocatoria implica que el Programa 2% Cultural convoca sus ayudas dos años seguidos.

El programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

Desde su puesta en funcionamiento, se han aprobado 1.346 solicitudes en proyectos que totalizan un presupuesto de ejecución de 1.362 millones de euros.

Para todos ellos, la ayuda aportada por el programa del 2% Cultural suma 854,9 millones de euros, lo que viene a ser un 62,8% del importe de ejecución.

A estas solicitudes ya aprobadas se sumarán las 78 de la convocatoria 2025.