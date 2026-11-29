SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Cantabria. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Cantabria elige cinco diputados al Congreso en una única circunscripción. El reparto se calcula con el conjunto de los votos de la comunidad. Para consultar la otra Cámara, se puede cambiar a la pestaña del Senado.

CÓMO VOTÓ CANTABRIA EN 2023

El PP fue la fuerza más votada en Cantabria en 2023, pero empató a dos diputados con el PSOE. El quinto escaño fue para Vox.