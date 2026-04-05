Se retoma el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Santiurde de Toranzo

SANTIURDE DE TORANZO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido este sábado en la localidad de Bárcena, perteneciente al municipio de Santiurde de Toranzo, ha sido retomado esta mañana.
El número de efectivo desplegados sobre el terreno este domingo ha aumentado y ya ascienden a 42 personas (13 más que ayer), 26 vehículos, tres drones, una embarcación y seis perros, así como el helicóptero del Gobierno de Cantabria.
Entre ellos, se encuentran miembros del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil, GREIM de la Guardia Civil, Cruz Roja, las Agrupaciones de Protección Civil de Castañeda y de Santander, esta última con guías caninos, y el servicio de drones del propio Ejecutivo regional.
El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso de su desaparición este sábado, en torno a las 10.30 horas, y movilizó el operativo.