Retrasos de 90 minutos en un Alvia Madrid-Santander en Valladolid por acumulación de hielo

MADRID/SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tren Alvia que ha partido a las 7.45 horas de la estación de Chamartín en Madrid rumbo a Santander ha perdido hora y media en el cambiador de Valdestillas, en Valladolid, por acumulación de hielo en los rodales.

Se trata de una de las incidencias registradas por el temporal de nieve que está azotando a gran parte del país y que está provocando este miércoles suspensiones y retrasos en algunas líneas de trenes de cercanías y de alta velocidad, en esta última red debido principalmente a las limitaciones de velocidad por la acumulación de nieve.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se circula a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud por la nieve. Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70 y 120 minutos.

En el corredor Norte, la velocidad está restringida a 160 km/h entre Soto del Real y el túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela.

Además del retraso del Alvia Madrid-Santander, el AVE 4060 entre Gijón y Chamartín de primera hora de la mañana ha perdido 65 minutos en León por problemas en un pantógrafo, por el paso por el cambiador de Vilecha y por dificultades en la operación en el entorno de León (desvío congelado). Se tienen previsto hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha.

En el corredor Sur, está cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9.30 por inundaciones. Los trenes afectados son el Alvia 10005 Cádiz 6.29 a Madrid Chamartín, donde se está transportando a los viajeros en autobuses a Córdoba y, posteriormente, a Villanueva de Córdoba, debido al tramo cortado en Adamuz.

El Alvia 10000 Chamartín 15.11 a Cádiz se llevará a cabo en autobús hasta Córdoba y luego hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del Alvia 1005. Asimismo, el Alvia 10695 Cádiz-Barcelona se suprime en Córdoba y los viajeros continuarán hasta Alcázar vía Madrid; el Alvia 10696 Barcelona-Cádiz se rota en Alcázar y los viajeros continúan hasta Córdoba en autobús, donde seguirán en la rama S/130 que se queda en Córdoba del Alvia 10695; y el Alvia 291 Badajoz 06.36 a Madrid se suprime en Leganés por acumulación de nieve, por lo que los viajeros continuarán en cercanías.

En el corredor Levante no hay afectaciones significativas.

AFECTACIÓN EN CERCANÍAS

En cuanto a los cercanías y el resto de servicios públicos, hay afectaciones en Chamartín (Madrid) y las líneas del norte, con el servicio de autobuses suspendido en Cotos.

Asimismo, se encuentra suspendido el Ponferrada-León, las líneas vía Ávila sufren retrasos, el Segovia-Cercedilla se suspense y los servicios alternativos de autobús tampoco operan en Soria ni en la Sigüenza-Zaragoza.

En la zona Sur, los cercanías de Sevilla sufren problemas de tensión, las líneas Bobadilla-Algeciras y Jaén-Córdoba se suspenden, esta última debido a que vuelven a inundarse las vías en Villa del Río. En Extremadura se registran problemas puntuales por vientos en Cabeza de Buey, Plasencia y Zafra.