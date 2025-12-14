Revilla a Buruaga tras su 'amenaza' de adelantar elecciones: "¡Atrévase, hágalo, pero faroles no!"

El líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

Ve "saludable" la "discrepancia" dentro del PRC pero avisa: "La democracia es también acatar la decisión de la mayoría"

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha instado a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), a "atreverse" y convocar elecciones anticipadas en la comunidad autónoma.

"¡Atrévase! ¡Hágalo! ¡Échele valor! ¡Échele coraje! Como dicen los mexicanos, 'no se me arrugue'. Tire para adelante. Faroles, no", ha replicado este domingo un contundente Revilla durante la comida de Navidad del partido después de que Buruaga aprovehcara un día antes el evento navideño del PP para advertir que no le iba a "temblar la mano" para convocar elecciones anticipadas si la oposición (PRC, PSOE y Vox) se empeña en "articular un gobierno en la sombra".

En su intervención, que ha durado menos de media hora y que se ha producido al finalizar la comida en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo), el líder regionalista ha acusado al PP de Buruaga de estar "jugando sucio" y de usar unos "procedimientos" que le "recuerdan a la etapa de Juan Hormaechea (presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y de 1991-1995), al "amenazar" a alcaldes regionalistas con las inversiones para intentar que el partido apoyase los presupuestos de 2026.

Revilla ha censurado esta actitud del PP hacia los regionalistas, que, a su juicio, en estos dos años de gobierno de Buruaga, se han portado como unos "caballeros".

El también expresidente de Cantabria ha replicado a Buruaga a que "el deber de quien no tiene mayoría" para aprobar unos presupuestos "es conseguirla". "No es obligación de la oposición, no. Es del que gobierna", ha afirmado.

Por ello, cree que Buruaga no puede decir al Partido Regionalista que la llame para negociar e intentar pactar los presupuestos. "Que venga ella y traiga aquí una oferta a la propuesta del PRC. ¿En qué país vivimos? Esta señora se cree que vive en otro mundo", ha aseverado tajante.

VE "SALUDABLE" LAS "DISCREPANCIAS" EN EL PRC SOBRE EL PRESUPUESTO

Revilla ha comenzado su intervención ante el casi millar de asistentes que, según el PRC, han acudido, haciendo alusión a las discrepancias expresadas en los medios de comunicación por algunos alcaldes y números uno del partido por no apoyar el presupuesto de Cantabria para 2026.

De hecho, una decena de alcaldes y números 1 regionalistas han amenazado con dejar el partido si no se produce "un cambio" por parte de la dirección regional para apoyar y aprobar los presupuestos, según advirtió hace unos días el regidor de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, ausente este domingo en la comida navideña, como es habitual en él.

Revilla ha asegurado estar "tranquilo" pese a estas "discrepancias" en el seno de su partido ya que ve "algo muy lógico" que cuando un partido tiene que tomar decisiones "no todo el mundo está de acuerdo" y más en una tema "muy importante" con los presupuestos.

"Hay gente que puede estar de acuerdo en que se acuerden esos presupuestos hasta sin condiciones, porque oye, a lo mejor, también hay inversiones ahí que les pueden interesar a ese ayuntamiento...", ha coemntado.

Aunque entiende la "discrepancia" y la ve algo "saludable" pues es un "ejercicio de democracia de libro", también ha advertido que democracia también es "acatar la decisión de la mayoría, siempre que esa decisión se lleve a cabo por procedimientos democráticos" porque "si no, esto sería la jungla". "Y en este partido, afortunadamente, creedme, todo se vota", ha dicho.

Revilla ha asegurado que él se ha "preocupado mucho de no influir" ni en el proceso llevado a cabo para elegir al candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones, en el que fue elegida Paula Fernández, y tampoco en el tema del presupuesto, para el que, como ha recordado, la Ejecutiva del partido aprobó una serie de condiciones "perfectamente asumibles" que debían ser aceptadas por el PP para iniciar la negociación, algo que no ocurrió.

SEGUIRÁ "TUTELANDO" EL PRC

Y sobre el futuro del partido, Revilla ha pedido a los suyos "fuerza" y "unidad" para poder ganar las próximas elecciones autonómicas con Paula Fernández como candidata, a la que "tenemos que apoyar todos".

Aunque Revilla no será candidato, ha asegurado que no va a abandonar el PRC "por nada del mundo" y, de hecho, lo va a seguir "tutelando". "Me considero en la obligación moral de hacerlo y creo que tengo la autoridad para templar ciertas divergencias", ha manifestado.

"CHORIZOS" EN EL PP Y PSOE, FRENTE A UN PRC "LIMPIO"

Aparte de abordar estas cuestiones internas y del ámbito de la comunidad, Revilla se ha referido al panorama político a nivel nacional y ha afirmado que "España es un vertedero, donde la mierda de ayer, la tapa la mierda de hoy y mañana habrá más mierda".

En este sentido, ha lamentado la cantidad de "chorizos" que hay en el PP y en el PSOE. "Se ha convertido en una manera desaforada de robar, de delinquir..., de un lado y de otro", ha lamentado.

Y, según ha subrayado, en medio de esa situación está un "PRC limpio", algo que "no tiene precio" y constituye "el mejor bagaje del partido".

Además, ha reivindicado que lo que Cantabria es en este momento "es la obra de 24 años del PRC en el Gobierno de Cantabria".

También ha aprovechado su intervención para censurar el rechazo por parte del Gobierno de Buruaga a la condonación de parte de la deuda autonómica. "¿Cómo puede una persona por lealtad a un partido renunciar a que te perdonen 800 millones de euros? ¿Cómo puede ser? ¿Porque se lo mande el gallego?", se ha cuestionado.

Revilla ve "impresentable" la postura de una Buruaga "doblegada a Madrid".

Al inicio de la comida, ha intervenido Paula Fernández, que ha hecho un llamamiento a la unidad del partido y ha acusado al PP de intentar "dividirlo".

La comida del PRC se ha celebrado de forma simultánea en tres salones del Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo) para acoger a los 940 participantes, entre alcaldes, números uno y concejales de los municipios, diputados y otros cargos del partido y militantes.