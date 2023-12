Revilla continuará al frente de la Secretaría General del PRC en 2024: "Estoy bien, no me duele nada"

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que continuará al frente de la Secretaria General del PRC en 2024 dado que de momento está "bien" de salud, no le duele "nada", y "no nos va a poner nadie una pistola para que lo hagamos mañana o pasado".

Revilla ha explicado que están trabajando en que haya una sucesión, si bien ha reconocido que "va a costar" encontrar quién le sustituya porque él ha creado "una especie de imagen, de carisma", aunque hay aseverado que hay gente "mejor" que él.

"Estamos en ello, pero no nos va a poner nadie una pistola para que lo hagamos mañana o pasado, será cuando toque, yo de momento estoy bien", ha manifestado Revilla, que ha añadido que "como ahora no me duele nada, por qué voy a tener que precipitar acontecimientos que empiecen a generar burbujas que tienen otros partidos pero nosotros no".

Así lo ha avanzado Revilla este domingo en la tradicional comida de Navidad que ha celebrado el PRC en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo), que ha reunido a casi un millar de afiliados y simpatizantes, en donde ha anunciado que el año que viene será él mismo el que vuelva a dar este discurso de Navidad como secretario general.

Revilla ha indicado que en estos momentos el objetivo es dejar el partido en "unas condiciones que puedan incluso superar lo conseguido hasta ahora" y espera "barrer" en las elecciones de 2027.

"Este partido es para toda la vida, con Revilla o sin Revilla", ha asegurado el secretario general, que ha defendido que el Partido Regionalista, que ahora cumple 45 años, goza de "muy buena salud" y el secretario general "está muy bien para los años que tiene".

Así, ha destacado la labor realizada por los regionalistas Guillermo Blanco, José María Mazón, José Luis Gochicoa o Paula Fernández. "Hemos tenido a los mejores", ha afirmado Revilla, que ha aseverado que "nunca" a nombrado a alguien por afinidades personales.

El secretario general ha destacado que en todo este tiempo se ha conseguido la autonomía de Cantabria así como consolidar su marca, que va unida a su nombre --Revilla--, así como el cariño recibido en toda España. "Qué buena es la gente de España", ha trasladado Revilla, visiblemente emocionado.

"Seguimos siendo los mismos", ha aseverado Revilla, que ha recordado a personalidades fallecidas, como Eduardo Obregón, Rafael de la Sierra o Benito Díaz. "Ya no veo gente como esa", ha dicho.

Ha afirmado que el partido "puede presumir de muchísimas cosas" y "en ningún sitio ha cuajado nada como el Partido Regionalista". "Ha sido un logro increíble", ha manifestado Revilla, que ha afirmado que el partido ha "cambiado" la región.

Según ha recordado, la región era una comunidad "corrupta" y "no aprobaba presupuestos" hasta que llegaron los regionalistas para poner fin al "transfuguismo" y dar "estabilidad".

En cuanto a los acuerdos con el PP y el PSOE, ha asegurado que el PRC no ha tenido "ni un lío" a diferencia de lo que ocurre ahora en la política, "entre lo que se dice a los ciudadanos y luego lo que se hace".

Respecto al "palo tan grande" que les han dado en las elecciones, Revilla, ha indicado que los poderes les "eliminan de cuajo". También se ha referido a la trama de corrupción que saltó en la Consejería de Obras Públicas que no tuvo "ningún político implicado", pero "nos llevó por delante". "Fue una casualidad", ha dicho.

Ha recordado que los regionalistas acordaron apoyar al Gobierno "gratis" para no recurrir a partidos como Vox y se van a aprobar unas cuentas en 2029 que "es un presupuesto PRC".

Revilla ha señalado que el PP celebró ayer la comida de Navidad en este mismo lugar, que ha ganado las elecciones, y eran "muchos menos".

Asimismo, ha defendido que el PRC lleva "muchos años", a diferencia de otros partidos como Ciudadanos y Podemos que "no están ya, no existen", al igual que, ha vaticinado, "ocurrirá dentro de poco con Vox".

En cuanto a la actualidad nacional, cree que el PSOE "no haga cena" porque "la cosa está muy mal" y espera que el PP "huya" de partidos como Vox.

"Viva Cantabria, viva España, viva el PRC", ha coreado Revilla al término de su discurso.