Revilla dice que "algo ha fallado" en Turieno porque "el tío anda por ahí con un arma"

Actualizado 18/07/2018 15:02:02 CET

Pide que la gente no haga senderismo hoy por la zona lebaniega porque el hombre "estará en el monte, no va a bajar a Potes a tomar un blanco"

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido hoy en que "algo ha fallado" en la actuación policial para detener el hombre de 58 años que ayer por la noche se atrincheró en su vivienda de Turieno (Camaleño), hirió por arma de fuego a un guardia civil y consiguió huir esta mañana. "Algo ha fallado porque el tío anda por ahí con un arma", ha subrayado.

"Espero que le localicen porque sino algo ha fallado; porque no puede escaparse de una casa aislada en un prado rodeado de fuerzas de seguridad con un arma", ha enfatizado.

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el suceso y sobre el comentario que publicó en su cuenta de Twitter a primera hora tachando de "chapuza" lo sucedido y que retiró poco tiempo después.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que utilizó la palabra "chapuza" y que borró el comentario "porque en un programa de televisión me han rogado humildemente que retirara esa palabra. Bueno, quizá me he excedido un poco", ha considerado.

"He dicho chapuza; si he molestado a alguien, perdón, pero algo ha fallado porque el tío anda por ahí con un arma y la gente está preocupada", ha manifestado, no obstante.

De hecho, en unas declaraciones a la prensa efectuadas a mediodía en Suances, el presidente reiterado en cuatro ocasiones que "algo ha fallado" en la actuación policial.

Revilla, que ha dicho que ha estado "al pie de esta noticia", ha relatado que ya por la noche "había un despliegue policial impresionante" junto a la casa del hombre en Turieno.

"Aquello estaba lleno de focos; un tiroteo que aquello parecía Vietnam, se calcula que 150 tiros oídos... Desde luego, él también ha disparado, que le ha pegado a un guardia en un pie. Y de repente, cuando se hace de día, el ciudadano no está en la casa, va armado y entonces yo he dicho que algo ha fallado", ha relatado el presidente.

El titular del Gobierno cántabro ha cuestionado cómo ha podido huir "un tío peligroso" de una casa asilada y ubicada en el campo, rodeada por "decenas de guardias".

"Dicen que no le habrán querido disparar... Hombre, pero se han tirado 150 tiros", ha comentado Revilla, que ha reiterado que "algo ha fallado". "Yo he dicho chapuza, me han pedido que lo retire, bueno, lo explicarán", ha indicado

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que él tiene "el mejor concepto de la Guardia Civil" pero "a lo mejor algún día alguien no lo hace bien, como no lo hacemos los demás y nos critican...", ha apuntado.

Y ha remarcado que el hecho es que el hombre, L.J.S.G, de 58 años, "está armado en el monte y según me dice el alcalde (de Camaleño) es altamente peligroso".

Es en este sentido que Revilla ha recomendado a la gente que hoy no haga senderismo por la zona lebaniega. "Hay mucha gente y a lo mejor, en vez de encontrarse con el oso, se encuentran con este señor que va armado", ha advertido, aunque ha descartado implementar medidas como cortar el desfiladero de La Hermida, de acceso a Potes, o bloquear las carreteras de Liébana.

"A ver si a cuenta del Donato este (L.S.) no va a venir nadie (a Liébana)... Pero sí que tengan precaución en ir al monte, porque estará en el monte; no va a bajar a Potes a tomar un blanco", ha declarado.

El señor @RevillaMiguelA pasa de destacar la “labor impresionante”de la guardia civil a tacharlos de “chapuceros”. Qué importante es la coherencia y la mesura en política, señor presidente.https://t.co/lVilsOEtbh pic.twitter.com/C3QQft3zCq — Rocío Rábago (@Rabago_Liebana) July 18, 2018

CIUDADANOS CRITICA EL TUIT

Por otra parte, el portavoz autonómico de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha calificado de "vergonzoso" el tweet en el que Revilla ha criticado la actuación de la Guardia Civil en la operación que se está desarrollando en Turieno.

"Este tipo de comportamientos de Revilla demuestran lo ausente que está en lo que a sus funciones como presidente de los cántabros se refiere", ha subrayado, ya que, a su juicio, "deja de lado su papel institucional para pasar a ser un tertuliano más".

🗞️ Cs califica de vergonzoso el tweet de @RevillaMiguelA criticando la operación que la Guardia Civil desarrolla en Turieno

👉🏼 @Felisuco_ muestra su apoyo a los agentes desplegados y afirma sentir vergüenza ajena ante las torpezas de Revilla

📲 https://t.co/5AUqopiRdC pic.twitter.com/vaoaF6ST8T — Ciudadanos Cantabria (@CsCantabria) July 18, 2018

Álvarez ha lanzado un mensaje de apoyo a todos los agentes desplegados en la zona y ha dicho sentir "vergüenza ajena" cada vez que el presidente de Cantabria "comete este tipo de torpezas solo por llamar la atención".

En su opinión, la critica de Revilla "es precipitada y no tiene ningún fundamento".

"Estoy convencido de que la Guardia Civil está haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Ahora sólo queda que el presidente de Cantabria deje de entrometerse y se concentre en hacer el suyo, que falta nos hace", ha sentenciado.