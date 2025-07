Revilla y Fernández piden "unidad" en el PRC para "llegar muy alto" en 2027: "Solo juntos lograremos gobernar"

Critican que el actual Gobierno del PP "no hace prácticamente nada" y "retrocede" el estado de bienestar

ARENAS DE IGUÑA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la candidata electoral, Paula Fernández, han apelado de nuevo a la "unidad" dentro del partido para tener éxito en los comicios autonómicos de 2027, porque "solo juntos lograremos gobernar esta tierra".

Y es que creen que es de esa unidad de la que "depende el futuro" del partido, y que si los regionalistas se mantienen "juntos y unidos" llegarán "muy alto" en 2027 porque son la "única alternativa" al actual Gobierno del PP. Un Ejecutivo que, a su juicio, "no está haciendo prácticamente nada" más allá de no paralizar los proyectos que tenía en marcha el anterior bipartito (PRC-PSOE), además de que "está retrocediendo en lo fundamental: el estado de bienestar".

Ambos se han pronunciado así durante sus discursos en la XXX Fiesta Regionalista que se celebra este domingo en Arenas de Iguña, una edición "especial" para Fernández por llevarse a cabo en su valle y por ser la primera en la que participa en su condición de candidata a la Presidencia de Cantabria en sustitución de Revilla.

Así, el líder regionalista ha comenzado su intervención señalando que su tiempo de "protagonista en el partido va concluyendo por razones biológicas", y ha pedido a los militantes que ahora apoyen a Fernández "con el mismo entusiasmo que le han apoyado a él siempre".

"El futuro es nuestro pero depende nada más que de una palabra". "Si hay unidad, el partido tendrá mucho futuro [...]. Si no hay unidad, esto tendrá un mal horizonte", ha advertido.

Revilla ha hecho un repaso de la "tremenda" situación que vive España, con "corrupción por todos los sitios", y ha recomendado a su sucesora como candidata "no dejarse influenciar" ni caer en la "tentación" de pensar que "aquel que te pasa la mano puede ser el mejor", como cree que le ha ocurrido al presidente Pedro Sánchez.

PARTIDO "LIMPIO"

"La clave no está solamente en gobernar, sino en gobernar con los mejores, con los más capacitados. Eso es lo que este partido ha hecho siempre", ha remarcado el líder del PRC, que ha aprovechado para ensalzar "ahora más que nunca" que en los 44 años de historia su partido "nadie condenado por corrupción en este partido".

Un valor que ha pedido "seguir conservando" y, de hecho, ha subrayado que en Cantabria ahora "no se roba porque creamos escuela" con la irrupción del PRC en el panorama político. "En esta tierra ha costado que la gente se diera cuenta, porque seguían votando a los que robaban. Este partido entró en el 1995 y corrigió ese rumbo", ha sentenciado tras asegurar que "lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Cerdán, es un chiste al lado de lo que ocurría en Cantabria".

Revilla también ha tenido palabras para el actual Ejecutivo del PP, que "no está haciendo prácticamente nada. Lo que anuncian todos los días es lo que teníamos en marcha nosotros", como las obras del AVE, de la protonterapia en Valdecilla o del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC).

Además, ha opinado que, gracias al PRC, el PP "está teniendo un apoyo que no hemos tenido nosotros nunca en el Gobierno. A nosotros se nos ha tiroteado desde todos los lugares".

En la misma línea se ha pronunciado Paula Fernández, quien ha lamentado que los 'populares' "no cumplen con la promesa que le hicieron a los cántabros hace dos años" y "crearon expectativas que no están cumpliendo", además de que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, está "parapetada en Puertochico y que no sale a la calle".

"Estamos viendo cómo retrocede nuestro estado de bienestar", ha lamentado, al tiempo que ha aludido al estado de la sanidad, con falta de médicos en los consultorios rurales; los "problemas" en educación; y los "retrasos" en el pago de las ayudas a los ganaderos o en el acceso de los mayores a plazas concertadas en residencias.

Frente a ello ha defendido que la alternativa son los regionalistas: "estamos limpios, somos transparentes, somos imprescindibles, conocemos esta tierra y lo hacemos bien cuando tenemos responsabilidades".

Y aunque confía en que el PRC llegará "muy alto" en las próximas elecciones, también ha advertido que el camino será "difícil".

"NECESITO VUESTRA AYUDA"

"Debemos de escalar esta montaña con la única finalidad de llegar los primeros a la cumbre". "Habrá barro, habrá obstáculos muy duros y habrá retrocesos, pero llegaremos a la cumbre y os prometo que llegaremos los primeros", ha dicho la regionalista, consciente de que "la montaña no se puede subir solo". "Yo ni puedo ni quiero ser una escaladora en solitario, necesito vuestra ayuda".

Fernández ha comenzado su discurso con un llamamiento a la "paz y respeto a los derechos humanos" y el cese de la violencia en lugares como Ucrania, Gaza e Irán, y ha lamentado el actual panorama "convulso" en el que hay "intereses comerciales" y las democracias "viran hacia un autoritarismo".

Al tiempo que ha pedido a los regionalistas defender estos valores, también les ha trasladado los "retos" que tiene su partido, que pasan por mejorar la coordinación entre sus órganos internos, "repensar" las estructuras, facilitar la participación de todos y dar protagonismo a las mujeres y a los jóvenes.