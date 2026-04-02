Revilla lamenta la muerte de Marcano: "Se nos va un grande de la política"

Archivo - Revilla y Marcano.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado el fallecimiento del diputado del PRC Francisco Javier López Marcano, su "compañero de más de 40 años en la política" y "pilar del regionalismo".

"Terrible noticia. Anoche, a las 4 de la madrugada, falleció de un infarto mi compañero de más de 40 años en la política, pilar fundamental del regionalismo", ha manifestado Revilla este jueves en su perfil de Facebook.

Según ha destacado Revilla, Marcano era "un amigo que siempre le acompañó a lo largo de toda una trayectoria política y que contribuyó a convertir la provincia de Santander en la actual comunidad autónoma de Cantabria".

"Es una pérdida irreparable. Se nos va un grande de la política. D.E.P", ha trasladado el expresidente cántabro en su mensaje publicado en las redes sociales.

Marcano ha fallecido esta madrugada a los 71 años a causa de un infarto. Está previsto que el velatorio tenga lugar esta tarde en el Tanatorio de Miravalles de Torrelavega.