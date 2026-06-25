Revilla rechaza rumores de posibles abandonos del PRC: De este partido no se va nadie, ni un solo alcalde ni un concejal

Archivo - El líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha rechazado categóricamente los rumores sobre posibles abandonos del partido, afirmando que "de este partido no se va nadie, fijo; con qué tranquilidad digo: no se va nadie de este partido ni un solo alcalde ni un solo concejal", y ha reafirmado su compromiso de conseguir la máxima unidad interna para obtener "el mejor resultado posible en estas próximas elecciones".

Revilla se ha pronunciado así este jueves a preguntas de la prensa después de que ayer anunciara al Comité Ejecutivo del PRC que ha decidido permanecer en su cargo hasta pasadas las elecciones autonómicas, después de que "la inmensa mayoría de militantes, de alcaldes" le hayan pedido que continúe en la dirección del partido.

En declaraciones a los medios, el regionalista ha asegurado que "el partido está unido" y que su "deber ahora es conseguir esa unidad, que permanezca, para que tengamos unas elecciones con un partido perfectamente activado y volcado en sacar el mejor resultado posible".

"El tema ha sido complicado porque es que este partido le fundé yo y no ha habido ningún otro candidato, ni ha habido en congresos ningún tipo de discrepancia en torno a mi persona. Pero claro, biológicamente la vida va acabándose y llega un momento en que hay que tomar una decisión. Y yo creo que lo hemos hecho muy bien", ha señalado en relación a la decisión del Comité de modificar los estatutos para separar las figuras del secretario general y de la de candidato autonómico, en este caso Paula Fernández, que han permanecido automáticamente vinculadas durante los últimos años.

"Yo estoy muy contento de cómo el partido está respondiendo y en agradecimiento a ese comportamiento pues también atiendo la demanda que se me hace de que siga por lo menos un año más tutelando esta transición y motivando a los militantes a que nos volquemos en el apoyo a una gran candidata que tenemos, que es Paula", ha remarcado.

Según ha dicho, en una encuesta Fernández aparecía como "la más valorada" si bien ha reconocido que "todavía tiene un problema", que no es excesivamente conocida. "Yo lo no tenía, claro: a mí me conocían el 100%, y ella todavía anda por el 50%. Bueno, de aquí a un año vamos a conseguir que Paula sea conocida por mucha más gente y seguro que va a tener un muy buen resultado", ha deseado el expresidente autonómico.

Por otro lado, Revilla ha justificado su decisión de continuar al liderando el partido hasta las próximas elecciones en que, tras 45 años como fundador y candidato, ha llegado el momento de la transición hacia una nueva etapa liderada por Fernández, a quien ha definido como "una gran candidata" que ha sido elegida a través de primarias por primera vez en la historia del PRC, y ha asegurado que tiene "la certeza absoluta" de que el partido "va a ser una piña en torno a Paula para que obtenga el mejor resultado en las próximas elecciones".

El dirigente regionalista ha explicado que su permanencia en la Secretaría General responde a una petición mayoritaria de la militancia. "El partido me lo ha pedido y yo no puedo negarme a que esa petición que hacen en base a que creen que todavía yo soy una persona capaz de tener ese partido perfectamente cohesionado".

Revilla ha reconocido que esta situación no era la prevista inicialmente puesto que ya está inmerso "en otras actividades muy gratificantes", pero ha subrayado que "no me puedo negar a que si una inmensa mayoría me dice 'Revilla no te puedes ir tienes que seguir de secretario general'; pues aquí estoy".

El secretario general del PRC ha confirmado que ha solicitado la celebración de un congreso extraordinario a finales de año para analizar los resultados electorales y evaluar su continuidad en el cargo o si "hacemos una nueva elección de secretario general".

Ha explicado que en ese futuro congreso se abordará un nuevo modelo de estructura interna del partido, "similar al del PNV", basado en una "bicefalia entre quién es el candidato o la candidata y quién es el secretario general del partido", un sistema que ha considerado necesario para la modernización de la organización.

Respecto a la posibilidad de que se presenten otros candidatos a la Secretaría General en el próximo congreso, ha afirmado que "va a ser un congreso abierto, como todos" y ha reconocido que él mismo se presentará, aunque ha asegurado que "si va alguno, encantado de la vida porque está bien que haya discusión igual que hubo en las primarias, tres candidatos o cuatro, pues eso es democracia pura".

Revilla se ha referido también el borrador de nuevos estatutos del PRC, señalando que "hay cosas que me gustan y otras que a una parte de los militantes no les gusta", pero ha asegurado que servirá "de punto de partida" para que una comisión recientemente nombrada elabore los estatutos definitivos que se llevarán al congreso extraordinario previsto para la primera semana de noviembre.

Finalmente, en clave nacional, cuestionado sobre la posibilidad de adelanto electoral, ha afirmado que "las elecciones van a ser en febrero".