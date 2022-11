Revilla será el candidato del PRC porque tiene "un plus de votos" y si no "puede que gane el PP"

Le "molesta" que digan que "el PRC es Revilla" porque hay "cantidad" de personas capacitadas y "mucho mejores" para sustituirle

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que ha decidido presentarse a la reelección en las autonómicas de 2023 porque "es necesario" y porque reconoce que su candidatura supone "un plus de votos importante" frente a otros al ser una persona popular.

"De ir encabezando la candidatura a no ir encabezando la candidatura puede estar en juego que no ganemos las elecciones, que las gane el PP y que con Vox configuren una mayoría absoluta en Cantabria", algo ante lo que "yo no podía decir que no" a los simpatizantes que le han pedido que "no tirara la toalla" en un momento como el actual, ha explicado.

Aún así, ha subrayado que hay "cantidad" de personas capacitadas en el partido para sustituirle como candidato y le "molesta" que se diga que "el PRC es Revilla". A su juicio, los ciudadanos le votan a él porque es conocido, porque reconocen su "esfuerzo" y porque tiene "una trayectoria" desde que fundó el partido en 1976, pero "el PRC tiene gente ahora muchísimo mejor que yo".

"Voy porque es necesario que vaya, porque aporto un plus de votos importante que está en las encuestas" cuando se pregunta por los candidatos, y "las elecciones en las comunidades pequeñas dependen de los candidatos", ha reconocido durante su discurso tras ser reelegido por décima vez secretario general del PRC en el XIII Congreso Regional, y con casi todos los votos: 726 a favor, dos en contra y dos abstenciones. Una intervención que ha durado cerca de hora y media y que ha concluido con la canción 'Viento del norte' de Nando Agüeros, que el PRC quiere convertir en el himno de Cantabria.

El presidente se ha mostrado convencido de que los regionalistas volverán a ganar las elecciones, por lo que ha pedido ayuda a sus militantes. "La tarea que tengo encima es gorda. Ayudadme, porque aparte de ir, vamos a ganar, no lo dudéis", les ha dicho.

Y aunque "sabe que va a ganar", ha asegurado que se presentaría a la reelección aunque no lo pensara porque "es necesario" en el contexto actual, marcado por las consecuencias de la pandemia y la guerra. Para ello, dado que cumplirá 80 años en enero se ha asegurado con pruebas médicas de que la próxima legislatura podrá seguir haciendo físicamente lo que ha hecho durante esta. "Aunque me veáis tan lozano, tengo goteras por todos los sitios", ha bromeado.

Ha reconocido que, "en teoría, es el escenario menos ideal para que una persona de 80 años se presente", pero también que su popularidad puede ayudar a su partido a seguir gobernando. "Soy tan conocido como Pedro Sánchez pero con una diferencia; más querido".

"FENÓMENO TELEVISIVO"

De hecho, otra de las razones por las que se presenta es porque ha conseguido "hacerse hueco en el panorama nacional", lo que beneficia a Cantabria al tener influencia a la hora de exigir fondos y compromisos. Esto es en parte gracias a que se ha convertido en un "fenómeno televisivo", lo que ha contribuido a que Cantabria ahora sea una "marca consolidada" cuando "hace 30 o 40 años no tenía ni nombre".

Aún así, ha manifestado que lo que le apetecería en lugar de presentarse es "atender a Aurora -su mujer-, a mis hijas. Pero casi no dependo no dependo de mí ni de la familia. Esta es mi familia", les ha dicho a los regionalistas que han llenado la sala Argenta del Palacio de Festivales durante este Congreso, cuyo final ha estado marcado por el desmayo de uno de los asistentes, el concejal torrelaveguense Pedro Pérez Noriega.

El presidente ha mencionado a cada uno de los consejeros regionalistas que forman parte del Gobierno -Marina Lombó, Guillermo Blanco, Paula Fernández y José Luis Gochicoa-, así como al diputado nacional y al senador del parido, José María Mazón y José Miguel Fernández Viadero, cuya consecución, a juicio de Revilla, es "el mayor logro" de la historia de la formación.

"Creo que aquí hay un equipo, el mejor equipo humano de Cantabria. Para que nadie vuelva a decir que el PRC es Revilla". "Tenemos un equipo de consejeros que ya le gustaría tenerlos a Pedro Sánchez", ha insistido, remarcando la extensa preparación de varios de ellos y remarcando que los regionalistas, aunque tienen en "su ADN" al mundo rural, "sabemos ir en albarcas, pero también en zapatos".

"Creo que no hay ningún partido en Cantabria que tenga los cuadros que tiene el PRC en todos los niveles: de gente joven, preparada, cualificada"

Asimismo, Revilla ha recordado emocionado a Rafael de la Sierra, fallecido en 2019. "La persona más honrada, rigurosa, menos protagonista, más regionalista que he conocido", ha dicho Revilla.

Por último, ha repasado los logros más importantes que ha atribuido a su partido, como la autovía de la Meseta, la autovía con Bilbao o las obras del AVE cuyo tramo hasta Alar del Rey podría estar en ejecución en 2023, proyectos a los que ha sumado el del tren a Bilbao previsto para 2040. Ese, ha dicho, "no lo voy a ver", pero sí el del AVE. "Voy a aguantar para verlo".

Asimismo, se ha referido a inversiones "muy importantes" que están proyectadas y que "van a cambiar Cantabria, como la unidad de protonterapia en Valdecilla o el polígono de La Pasiega. Después de que todas estas iniciativas sean realidad, para Revilla "cualquier presidente que esté, vale".