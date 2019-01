Revilla ve una "falta de democracia" del PP la designación de Beitia

Actualizado 08/01/2019 13:39:42 CET

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ve como una "falta de democracia fundamental" del PP la designación "a dedo", y desde 'Génova', de Ruth Beitia como candidata del PP a la Presidencia de la comunidad autónoma y ha asegurado que "jamás" pertenecería a un partido donde las decisiones se toman "a 500 kilómetros".

"Me parecería increíble que si a mí me votan los militantes del partido aquí, alguien enmiende la plana desde Madrid. Me parece una falta de democracia fundamental que rompe los cimientos de una organización democrática", ha afirmado Revilla al ser cuestionado, en una visita a Torrelavega, por la designación de Beitia como candidata del PP para las elecciones autonómicas de 2019.

El presidente cántabro y candidato, a su vez, del PRC a la Presidencia de la comunidad en 2019 ha señalado, sin embargo, que "no tiene nada en contra" de Beitia, que es diputada del PP en el Parlamento de Cantabria, pese a haber sido designada en un procedimiento que, aunque es "legal", "no le ha gustado" y él no habría aceptado "nunca".

Revilla ha explicado que es por este tipo de cuestiones por las que nunca ha formado parte de un "partido centralista de ámbito estatal", en lo que, a su juicio, no se da autonomía a los territorios para conformar sus candidaturas autonómicas o municipales y se "manejan desde Madrid" cuestiones que, como en este caso, tendrían que ser competencias de los ciudadanos de Cantabria.