Roba tarjetas bancarias de tres coches en Reocín y realiza 29 cargos, la mayoría en un local de ocio

Detención del presunto autor - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Reocín, ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de ocho delitos de robo con fuerza y hurtos en interior vehículo, daños, estafas. Presuntamente, robó tarjetas bancarias del interior de tres coches con las que realizó 29 cargos, la mayoría en un local de ocio.

A finales de abril, la Guardia Civil de Torrelavega recibió varias denuncias porque en Reocín se había producido un robo con fuerza en un vehículo y dos hurtos en el interior de otros dos, así como daños. Se sustrajeron tarjetas y una libreta bancarias y dinero en efectivo, entre otros efectos.

La investigación determinó que con las tarjetas robadas se habían realizado 29 cargos, la mayor parte en un establecimiento de ocio de Torrelavega durante dos noches.

Por otro lado, se utilizó la libreta bancaria robada para sacar 900 euros de un cajero en Reocín.

Mientras se estaban investigando estos hechos, la Guardia Civil fue informada de un nuevo robo el interior de otro vehículo, también en Reocín.

Los agentes pudieron averiguar la identidad del presunto autor, residente en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos, que fue detenido este martes.