Roban tres portátiles y un móvil de la sede de SODERCAN en el PCTCAN

Archivo - Sede de Sodercan, Sican y PCTCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede principal de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN, ubicada en el edificio CTC del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), ha sufrido esta medianoche un robo de tres ordenadores portátiles y un móvil tras haberse forzado el acceso al edificio. El autor o autores lograron huir del lugar.

Según ha podido saber Europa Press, el robo se ha producido en la zona de ventanilla de Atención al Cliente, parte del edificio que corresponde a SODERCAN, en la planta baja.

Al forzar el acceso y acceder al lugar, la alarma ha sonado, lo que alertó al servicio de seguridad del PCTCAN e hizo que los implicados se fueran corriendo del lugar.

La seguridad privada avisó del robo al 091 pasadas las 00.25 horas de este miércoles, han informado a esta agencia fuentes de la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes constataron la existencia de fuerza en el acceso al edificio --que también aloja a otras dos empresas públicas de la Consejería de Industria, SICAN y PCTCAN-- pero comprobaron que los implicados no se encontraban ya allí.

La Policía Nacional ha abierto una investigación en la que está trabajando en estos momentos y ha indicado que se está pendiente aún de la interposición de la denuncia.