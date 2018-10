Rosana Alonso traslada a Echenique su "enorme preocupación" por la situación de Podemos Cantabria

Publicado 23/10/2018 16:24:19 CET

La secretaria general y diputada nacional "no encuentra motivos para renunciar a nada"

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Cantabria y diputada nacional, Rosana Alonso, ha trasladado hoy al secretario de Organización estatal, Pablo Echenique, su "enorme preocupación" por la situación que se está viviendo en el partido en Cantabria y le ha pedido su apoyo para que el proceso de primarias se pueda celebrar con garantías y "en condiciones".

Alonso ha confirmado que no tiene intención de retirar su candidatura a las primarias para optar a ser la candidata de Podemos en las elecciones regionales, tras el informe emitido por el Comité de Seguridad y Salud en relación al procedimiento abierto contra el diputado José Ramón Blanco por tres denuncias de acoso laboral -presentada una de ellas por la también candidata y diputada regional, Verónica Ordóñez-, en el que la secretaria general de Podemos Cantabria no saldría bien parada.

"No encuentro motivos para renunciar a nada, al contrario encuentro motivos para trabajar para que las cosas se clarifiquen y podamos llevar a cabo unas primarias en condiciones", ha afirmado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

Alonso ha instado a la dirección nacional de Podemos a "clarificar una serie de cuestiones". "Quiero saber lo que está pasando; en qué consiste el comité, del que yo desconocía su existencia, y del que sigo desconociendo qué personas lo componen", ha señalado.

La también diputada nacional ha señalado que el comité que ha realizado la investigación interna a raíz de las denuncias contra Blanco solo se ha puesto en contacto con ella por correo electrónico para solicitarle una sala, pero "no hay ninguna persona a la que pueda dirigirme y tampoco he hablado en ningún momento con nadie ni se han puesto en contacto conmigo para hablar ni me han llamado nunca".

Lo mismo han denunciado ayer otros dos miembros del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Cantabria y a su vez trabajadores del partido, David González -secretario de Organización y Finanzas- y Belén Milán -secretaria de Feminismos y LGTB+ y asesora en el Parlamento-.

Ambos han presentado denuncias ante la Comisión de Garantías Democráticas Estatal solicitando amparo y la nulidad de todo el procedimiento instruido por el Comité Laboral, y han anunciado que en los próximos días emprenderán acciones legales contra el Comité y los miembros que lo componen.

David González y Belén Milán han emitido un comunicado conjunto en el que explican que no son conocedores del procedimiento instruido por el Comité Laboral "ni de manera activa ni pasiva", a pesar de ser trabajadores del partido, y que "en ningún momento han sido llamados ni informados en el desarrollo del procedimiento ni siquiera en el hecho de que hubiese denuncias interpuestas contra nuestra persona".

Y han denunciado que esta "supuesta investigación, así como su filtración a la prensa" forma parte de "una campaña orquestada de difamación y desprestigio" que busca "imponer" a la diputada Verónica Ordoñez -candidata a las primarias y una de las denunciantes contra -Blanco por presunto acoso laboral- como única voz en Podemos en contra del criterio reiterado de los inscritos".

Preguntada al respecto, Rosana Alonso se ha limitado a reiterar que su "preocupación es que se garanticen los derechos democráticos para que se lleven a cabo unas primarias en condiciones". "Es en lo que estoy centrada", ha apostillado.

Ha contado que ha trasladado a Echenique "la documentación e información de la que disponemos" y se ha mostrado convencida de que "en cuanto pueda se pondrá en contacto" con ella. "Espero de él que entienda la situación que se ha planteado y apoyo para resolverlo adecuadamente", ha dicho.

En todo caso, ha subrayado que Podemos Cantabria "tiene que seguir adelante con el proceso de primarias, porque es un derecho fundamental y de ninguna manera se puede privar a ningún ciudadano de Cantabria de esos derechos".