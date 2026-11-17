La concejala de Cultura Ester Velez y el comisario de la exposición Luis Alberto Salcines - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mauro Muriedas de Torrelavega cerrará su programación de 2026 con la exposición 'Humillados y ofendidos, 1912-1955' dedicada a Teodoro Calderón, artista vinculado a la historia cultural de la ciudad.

Reunirá cerca de una veintena de esculturas y grabados en madera, algunos de ellos poco conocidos, e incluirá también dos piezas de su hermano Vidal Calderón.

Comisariada por Luis Alberto Salcines, la muestra será inaugurada este viernes, 20 de noviembre, a las 19.30 horas. Podrá visitarse hasta el 3 de enero.

El propio Salcines, junto a la concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado este martes en rueda de prensa la exposición, de la que ha detallado que su título hace referencia a los personajes que protagonizan buena parte de la obra del artista, a los que ha descrito como "gente perdedora, gente próxima a los que también esculpió Mauro Muriedas".

Las obras se distribuirán entre las dos plantas de la Sala, donde las obras de Calderón compartirán espacio con la colección permanente de Mauro Muriedas, estableciéndose un "diálogo" entre ambos creadores, ha indicado Salcines.

Teodoro Calderón perteneció a una generación de artistas vinculados a la Biblioteca Popular y a la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, cuya trayectoria quedó "profundamente condicionada por la Guerra Civil", ha remarcado el comisario.

"En su caso, tras sufrir prisión y destierro, tuvo que establecerse en Valladolid, donde residió hasta su fallecimiento", ha añadido.

En cuanto a la trayectoria artística, ha señalado que la obra de Calderón evolucionó desde sus primeras creaciones de carácter costumbrista hacia un realismo social y crítico, con un marcado expresionismo dramático que puede apreciarse en algunas de las piezas seleccionadas para esta exposición.

Por su parte, Vélez ha destacado el interés de esta exposición para "recuperar" la figura de Teodoro Calderón y poner en valor su aportación al patrimonio artístico de Torrelavega.

Y ha hecho hincapié en la relación que mantuvo con Mauro Muriedas, con quien compartió formación en la Escuela de Artes y Oficios, dirigida por Hermilio Alcalde del Río, y una estrecha amistad.

En este sentido, la edil ha señalado que se ofrece la oportunidad de reunir las obras de ambos creadores en un mismo espacio y acercar al público una parte de la historia artística y cultural de la ciudad.

Finalmente, ha agradecido a la familia de Calderón su "generosidad" y la confianza depositada en el Ayuntamiento.