Salud acuerda el proceso de regularización para la carrerra y desarrollo profesional de todo el personal del SCS

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SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias de la Consejería de Salud ha acordado este jueves los criterios generales del encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional propuesto por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para todo el personal estatutario.

Tras este acuerdo, suscrito por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa (CCOO, CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT, será el Consejo de Gobierno quien lo apruebe, con el fin de que el SCS realice las convocatorias de este encuadramiento excepcional, que tratará de actualizar los derechos del personal vinculados a los diferentes méritos y servicios prestados.

De esta manera queda actualizado el complemento de carrera y desarrollo profesional, tanto desde el punto de vista administrativo, como económico, continuando las convocatorias ordinarias.

Así lo ha anunciado el Gobierno en un comunicado, en el que ha afirmado que, para la Consejería de Salud, con César Pascual al frente, este acuerdo pone fin a un "largo proceso de negociación", precedido de un "minucioso análisis" de las características y condiciones del mismo, para acabar, "de una vez por todas", con el "desfase" económico que se había producido entre el personal estatutario al ver interrumpidos sus derechos retributivos desde 2010.

El reconocimiento, que beneficiará a "todas las categorías profesionales sin excepción", implica una inversión económica de 17,5 millones de euros anuales, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Para el consejero de Salud, este acuerdo, junto al conjunto de medidas tomadas a lo largo de la legislatura son, además de un "reconocimiento al importante papel" que los profesionales tienen en la sanidad pública de Cantabria, una herramienta de mejora de la calidad asistencial y de incentivación del personal estatutario del servicio de salud, "que había visto truncada de un plumazo la evolución natural de sus derechos laborales".

Este acuerdo, que materializa la recuperación de derechos del personal del SCS es, además, uno de los objetivos de legislatura, ya que figura como una de las prioridades en la hoja de ruta que trazó la Consejería de Salud en 2023, y que ha sido adoptado en el órgano legal de negociación, ha señalado el Ejecutivo.