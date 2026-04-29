Salud cifra el seguimiento de la huelga médica en un 20,39% por la mañana y un 9,6% por la tarde y SM lo sube al 70%

Archivo - Hospital de Laredo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la tercera jornada de huelga médica de esta semana en un 20,39 por ciento por la mañana y un 9,67 por la tarde, mientras que el Sindicato Médico de la comunidad lo ha calculado en torno a un 70%, según ha informado a Europa Press.

Así, ha aumentado ligeramente el porcentaje del seguimiento de estos profesionales según el departamento que dirige César Pascual (PP), ya que el lunes y el martes se situaba unas décimas por debajo del 20%.

Por su parte, la cifra facilitada por el sindicato sigue situándose en torno al 70% de participación, si bien se espera que mañana --último día de la huelga-- aumente.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha señalado este miércoles que la huelga está teniendo "consecuencias muy importantes" sobre la actividad asistencial y ha instado de nuevo a la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), a que "se siente a negociar" con las entidades sindicales convocantes de los paros.

Además, ha advertido que si se completan las seis semanas de huelga, el impacto será "igual" al del COVID.

La semana de huelga médica en todo el país comenzó este lunes y se prolongará hasta el próximo jueves 30. Es la tercera de las cinco que el Comité de Huelga tiene previstas hasta junio, en caso de que de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

Las siguientes están programadas para las semanas del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.