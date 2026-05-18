Salud hará una planificación veraniega para los consultorios "muy similar" a la de 2025

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SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud compartirá "a final de mes" la planificación de verano a todos los centros de salud, consultorios y ayuntamientos de Cantabria para que conozcan con previsión los periodos que no serán cubiertos a causa del "déficit" de médicos, y que será "muy similar" a la de 2025.

Así lo ha afirmado el consejero del ramo, César Pascual, a preguntas de los periodistas durante el acto de bienvenida y recepción a los participantes del programa 'Hope 2026', donde ha avanzado que la Gerencia de Atención Primaria está negociando con los médicos internos residentes (MIR) que terminan su residencia y que resolverá "antes de verano" la fase del concurso abierto y permanente que está en marcha.

Estos procesos "no van a solucionar" los posibles cierres de Atención Primaria porque se incorporarán después del verano, "pero sí puede pasar, como el año pasado, que algunos profesionales de fuera de Cantabria ganen la plaza y podamos anticipar su incorporación en verano, con contratos, hasta que sea definitiva", ha explicado el consejero.

Por ello, la planificación va a ser "muy similar" a la de 2025 "porque tampoco esperamos grandes cambios y creo que podremos cubrir la región" dentro del marco de "déficit" de profesionales en España, ha argumentado.

Para Pascual, es la estrategia "más satisfactoria posible y una de las mejores de todas las comunidades de España, como quedó claro el año pasado y el anterior".

Según ha detallado, en algunos consultorios, "durante un periodo de una semana o 15 días" no se podrán cubrir las ausencias, por lo que se volverá a habilitar el transporte gratuito al centro de salud correspondiente para cubrir la asistencia sanitaria, "porque no hay profesionales disponibles para contratar, la bolsa está a cero y nosotros no vamos a contratar médicos sin especialidad", ha insistido.