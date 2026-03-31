Salvemos el Mercado de Puertochico registra en el Ayuntamiento más de 5.000 firmas contra el McDonald's

Archivo - Centenares de santanderinos se manifiestan contra el McDonald's de Puertochico - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico ha presentado en el Ayuntamiento de Santander un total de 5.197 firmas contrarias a la cesión por 40 años de 400 metros cuadrados de ese espacio municipal y de la plaza pública superior para la instalación de un restaurante McDonald's.

En el escrito registrado en el Ayuntamiento, los firmantes expresan su "firme" oposición a la apertura de este establecimiento, al considerarlo "incompatible" con la idea original del proyecto y "perjudicial" para la convivencia, el tejido comercial local y el bienestar vecinal.

Asimismo, han solicitado la suspensión inmediata de la concesión de obra vinculada a McDonald's, la revisión de las condiciones de explotación del establecimiento y una "reconsideración integral" del proyecto de remodelación, para recuperar el modelo inicial basado en el comercio tradicional y la gastronomía local.

Sin embargo, la Comisión ha denunciado la "falta de respuesta" y el "preocupante silencio" mantenido hasta la fecha por el Ayuntamiento de Santander, a pesar de las cinco mil firmas y las diversas movilizaciones.

A juicio de los colectivos implicados, esta actitud "evidencia una desconexión" con la ciudadanía y una "preocupante" falta de voluntad de diálogo ante este conflicto.

Asimismo, la Comisión ha hecho un llamamiento directo a la alcaldesa, Gema Igual (PP), para que "reflexione" sobre el "rechazo social" que ha generado este proyecto y "reconsidere" su postura.

En este sentido, el colectivo ha animado a la regidora a "cumplir la recomendación" de la Asesoría Jurídica Municipal que, según señala la comisión, en febrero de 2020 propuso resolver el contrato con la concesionaria del Mercado de Puertochico --Baika Puertochico-- debido al incumplimiento del plazo para terminar las obras.

"Todavía estamos a tiempo de rectificar y de escuchar a la ciudadanía", ha señalado al insistir en que "no es solo un debate sobre un establecimiento concreto, sino sobre el futuro del Mercado de Puertochico y el tipo de ciudad que Santander quiere ser".