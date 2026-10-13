San Felices de Buelna, Valderredible, Cillorigo y Ramales superaron el lunes los 25ºC

Archivo - San Felices de Buelna - AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA - Archivo

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de San Felices de Buelna, Valderredible, Cillorigo de Liébana y Ramales de la Victoria superaron el lunes, festivo nacional por el Día de la Hispanidad, los 25 grados centígrados.

Cerca de este umbral se quedaron Torrelavega (24,3ºC); la zona del aeropuerto Seve Ballesteros (24,1ºC) y Villacarriedo (24ºC), según los datos facilitados desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Completaron el ranking autonómico de temperaturas, Los Tojos (23,8ºC) y Santillana del Mar (23,7ºC).

En prácticamente todos los puntos en la comunidad autónoma con estación meteorológica de la AEMET se superaron el lunes los 20 grados, con las excepciones de Alto Campoo (17,4ºC) y zonas de la vertiente cántabra de Picos de Europa, donde las máximas se quedaron en torno a los 15ºC.

Por otra parte, en Picos, las rachas de viento llegaron a superar el lunes de madrugada los 50 kilómetros por hora, de las más fuertes del país, solo superadas por los 63 km/h registrados en Estaca de Bares (La Coruña) y en el Alto Igualero, en la isla de La Gomera.