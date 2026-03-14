San Roque, con una precipitación de 63,4 mm, donde más ha llovido este sábado en España

Archivo - Dos personas con paraguas pasan por un paso de cebra.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de San Roque de Riomiera es donde más ha llovido este sábado en España, al registrar una precipitación acumulada de 63,4 litros por metro cuadrado a las 17.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Este punto de la geografía cántabra no es el único que aparece en el ranking de los lugares donde más agua ha caído en esta jornada, ya que en él también están Santillana del Mar, en el tercer puesto con 50,2 mm, y Ramales de la Victoria, en el sexto con 46 mm.

Todo ello en un día en el que la franja litoral, el centro y el valle de Villaverde han estado en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvia.

Por otra parte, la región continúa hasta la medianoche en alerta amarilla por fenómenos costeros adversos por olas de 4 a 5 metros.