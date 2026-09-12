San Vicente del Monte celebra el Día de la Diversidad Rural con la presencia de Manolita Chen

La consejera Gómez del Río junto a Manolita Chen - GOBIERNO DE CANTABRIA

VALDÁLIGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de San Vicente del Monte, en el municipio de Valdáliga, ha celebrado este sábado el Día de la Diversidad Rural donde ha participado la activista y referente en la defensa de los derechos de las personas trans Manolita Chen.

Al evento ha acudido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con la igualdad, la no discriminación y la participación social.

Gómez del Río ha señalado el objetivo de "seguir defendiendo los derechos y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual" y ha trasladado el apoyo del Ejecutivo con la construcción de una sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa.

También se ha referido a la figura de Manuela Saborido Muñoz --más conocida por su nombre artístico de Manolita Chen--, de la que ha destacado su papel como referente en la lucha por la igualdad de derechos y libertades del colectivo LGTBI en España.

Artista y empresaria circense, Manolita Chen ha sido reconocida por ser una de las primeras mujeres trans a las que se aprobó el cambio de nombre y sexo en el DNI. También fue la primera mujer trans a la que se aprobó el derecho de acogimiento familiar de menores en los años ochenta.

Junto a ella, han intervenido al comienzo del evento la Asociación Pasaje Begoña y Red Memorialista LGTBI+.

El programa también ha incluido vermut musical a cargo de Piloshka y sesión de tardeo y bingo animado por Moderna Santander.

Por la tarde ha tenido lugar la Gala Drag, presentada por Charito Mocatriz, y que ha contado con las actuaciones de varios artistas como Kini Kinientos, Mia Moi, La Brava y Shuryne Show.

La jornada se ha completado con un concierto de Yurena y una disco móvil con Mina Music y Nacho Barquín, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.