Sandra Alonso recibe el Premio al Comercio Auténtico de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresaria santanderina, Sandra Alonso, ha recibido este jueves el Premio a la Autenticidad del Comercio de Santander, otorgado por la Asociación de Creadores de Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, que reconoce el esfuerzo realizado por los pequeños comercios de proximidad para ofrecer un servicio de calidad mediante una atención personalizada y un asesoramiento especializado basado en el conocimiento del producto y las necesidades del cliente.

La alcaldesa, Gema Igual, le ha entregado este reconocimiento que destaca la labor del sector minorista tradicional y pone en valor la experiencia en las tiendas físicas basada en la cercanía para promover el consumo responsable y consciente, ha informado la asociación.

Con más de 30 años de trayectoria, Sandra Alonso Moda Íntima y Personal es un comercio de referencia de la ciudad enfocado a la moda íntima y personal, con una amplia selección de lencería, baño, moda y complementos para mujer y hombre, cuyas colecciones han sido elegidas para adaptarse a los diferentes estilos y necesidades de cada persona.

Para su propietaria, Sandra Alonso, "la atención cercana, profesional y totalmente personalizada son las principales claves del comercio de proximidad, lo que refuerza nuestra apuesta por la calidad, la comodidad y las últimas tendencias del producto".

En esta línea, la empresaria ha destacado su compromiso de "ayudar a cada cliente a sentirse cómodo, seguro y bien vestido en cualquier momento de su vida". Y ha enfatizado que "detrás de este proyecto hay también una historia de esfuerzo, constancia y pasión por el comercio local, un camino que comenzó con el apoyo incondicional de mi familia y que tres décadas después sigue siendo una ilusión renovada cada día".

Por último, Alonso ha destacado que durante estos años ha tenido el "privilegio de acompañar a varias generaciones de clientes", compartiendo momentos importantes de sus vidas y ganándose su confianza. "Un vínculo humano que es el mayor orgullo de mi trayectoria profesional".

Por su parte, la alcaldesa ha puesto en valor "el compromiso del comercio local con la identidad y el desarrollo de la ciudad", destacando el papel de quienes, con "su trabajo diario, mantienen vivo el tejido económico y social".

En este contexto, ha felicitado a Sandra Alonso por el reconocimiento recibido con el Premio Comercio con Autenticidad, un galardón que distingue la "dedicación, la cercanía y la capacidad de preservar la esencia del comercio de proximidad".

En este sentido, ha subrayado que este tipo de iniciativas sirven para "visibilizar el esfuerzo de los comerciantes y reforzar el valor de un modelo comercial basado en la calidad, la confianza y la atención personalizada".