Sanitarios reclaman un Estatuto Marco con "derechos y dinero" y no descartan la huelga

Concentración en Valdecilla para reclamar un Estatuto Marco "con derechos y dinero" - EUROPA PRESS

CCOO, SATSE, CSIF y UGT advierten al Ministerio que "no aceptarán" que cierre "en falso" el texto y le instan a seguir negociando

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de sanitarios cántabros y sindicalistas (de CCOO, SATSE, CSIF y UGT) se han concentrado este martes frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para reivindicar un Estatuto Marco "con derechos" y "dinero" y "a la medida de todas y cada una de las categorías profesionales".

Además, han advertido al Ministerio que dirige Mónica García que "no aceptarán" que la negociación se cierre "en falso" y no descartan ir a la huelga "si es necesario".

Los representantes de los sindicatos sanitarios han avisado de que la concentración de este martes, convocada también en el resto de comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, es el "primer paso" y han anunciado que el 1 de octubre protestarán en Madrid y, si el Ministerio "no se pone a negociar, nos verán en las calles y en huelga si es necesario".

En declaraciones a los medios de comunicación, han explicado que el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que está en vigor está "obsoleto" y es del "siglo anterior", con lo que se necesita uno nuevo "para avanzar".

En este sentido, han indicado que la negociación con el Ministerio, tras "casi 40 reuniones", está "estancada" y la Administración "no tiene muchas ganas de continuar" y quiere "cerrar en falso" el Estatuto Marco.

"No nos vale parar ahora y llevarlo de una manera rápida, corriendo y mal", ha replicado la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Arantxa Cossío, que ha explicado que se necesita que no solo Sanidad, sino también Hacienda y la Seguridad Social, "se pongan de acuerdo" porque este estatuto tiene que tener, "además de derechos, dinero y una previsión a futuro de lo que los profesionales del Sistema Nacional de Salud y todas las categorías necesitan".

Entre las reivindicaciones sindicales, figura la adecuación de las categorías profesionales del Servicio Nacional de Salud a la Unión Europea y al marco jurídico de Bolonia, lo que debe llevar aparejado la retribución correspondiente.

"Para nosotros es una línea roja infranqueable que la Administración hasta el momento actual no está dispuesta a aceptar", ha indicado al respecto la presidenta del sector de Sanidad de CSIF Cantabria, Margarita Ferreras.

También quieren que en el Estatuto Marco quede plasmada la jornada de 35 horas para todas las comunidades, algo que en Cantabria ya existe "debido a las movilizaciones" a nivel autónomico.

"Queremos que queden plasmadas para siempre en un estatuto y en una ley nacional para que no se puedan quitar, como nos quitaron las pagas extras hace unos años y no las hemos vuelto a recuperar, que esa es otra reivindicación antigua que ponemos encima de la mesa para recuperar", han señalado.

Otra de las "reivindicaciones nucleares" de los sindicatos es el reconocimiento del derecho a una jubilación "anticipada, parcial y voluntaria".

"Tenemos una vida laboral larga, penosa, unida a muchísimas complicaciones y desde luego consideramos que es una reivindicación que tiene que ir incluida", ha explicado la secretaria general autonómica del sindicato de enfermería SATSE, Ana Samperio.

También reclaman que se actualice la jornada laboral para facilitar la conciliación de la vida familiar. "No podemos admitir jornadas ni semanas de 48 horas de trabajo. Hay que conciliar y hay que buscar la menor penosidad de los profesionales", han apostillado los representantes sindicales.

Por su parte, Fernando Carmona, delegado sindical de UGT, ha subrayado que el nuevo Estatuto Marco es una "oportunidad única, histórica, para modernizar las condiciones de los trabajadores estatutarios del Sistema Nacional de Salud" y ha instado al Ministerio a seguir negociando.

Durante la concentración, se ha leído un manifiesto en el que los sindicatos convocantes han recogido todas estas reivindicaciones.