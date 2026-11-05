Santander abre el plazo de inscripción para participar en la Ruta de Belenes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, junto a la Asociación Belenista de la ciudad y en colaboración con la Peña La Pera, ha abierto hasta el próximo domingo 15 de noviembre el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de la Ruta de Belenes.

En esta iniciativa podrán inscribirse, gratuitamente, todos aquellos belenes situados dentro del término municipal de Santander que vayan a ser expuestos al público durante las festividades navideñas.

El proceso de inscripción se puede llevar a cabo a través de Instagram en la cuenta @belenesdesantander; del correo electrónico asociacionbelenistadesantander@gmail.com; del número 942 34 59 09 y la sede de la Asociación Belenista, ubicada en el Centro Cívico de La Marga.

Para formalizar la solicitud será necesario facilitar la ubicación exacta del belén, los días y horarios de apertura al público, así como el nombre y datos de contacto de una persona responsable a efectos de comunicación interna, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Por otra parte, la Ruta de Belenes 2026, que se presentará oficialmente a principios de diciembre, se editará nuevamente en formato impreso a través de una guía informativa que recogerá todas las localizaciones y horarios de visita de los nacimientos participantes.

Asimismo, la información estará disponible en soporte digital a través de la página web municipal dedicada a la Navidad y en la cuenta de Instagram @belenesdesantander.

En su edición de 2025, la iniciativa contó con una amplia representación al superarse los 50 nacimientos visitables repartidos por toda la ciudad en parroquias, comercios, asociaciones, centros cívicos, espacios institucionales, hospitales y residencias.

Entre ellos destacaron propuestas de gran arraigo como el Belén Municipal de la Plaza Atarazanas y el Belén Viviente de la Archicofradía de la Pasión en la Catedral, lo que consolidó este itinerario como "una de las actividades culturales y tradicionales más concurridas de las fiestas", ha valorado el Ayuntamiento.

Además, desde las concejalías de Dinamización Social y Participación Ciudadana se ha destacado "el constante trabajo" de la Asociación Belenista de Santander, que colabora cada año no solo en la articulación de la ruta, sino también en el diseño y montaje de varios de los nacimientos más representativos del municipio.

También han hecho hincapié en la profunda tradición belenista de la ciudad y el compromiso de los numerosos colectivos que contribuyen a mantener viva esta costumbre, con especial mención al servicio de talleres municipales por su labor logística en la instalación y acondicionamiento de los belenes en los distintos puntos de la ciudad.