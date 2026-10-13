Santander acoge el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía centrado en los lazos universitarios con China - UNEATLÁNTICO

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Santander acogerá este jueves y viernes, días 15 y 16, el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, una cita académica e institucional enfocada en la proyección global de la comunidad de naciones y la cooperación educativa con la República Popular China, según ha informado la organización en la presentación de su programa oficial.

La Universidad Europea del Atlántico albergará las sesiones académicas en su salón de actos, mientras que el Gran Casino de Santander será el escenario de los actos institucionales y recepciones previas del encuentro.

La iniciativa ha sido promovida de manera conjunta por la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la Universidad Europea del Atlántico y la Fundación Cátedra China, y además cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander.

Asimismo, participan como entidades colaboradoras la Real Academia Europea de Doctores, la Academia de la Diplomacia, la Fundación Gustavo Bueno y la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM).

El programa del foro ha estructurado sus actividades a lo largo de dos jornadas de debate multidisciplinar con la presencia de representantes diplomáticos, académicos y estudiantes universitarios procedentes de España, China y diversos países hispanohablantes y lusófonos.

Entre los principales hitos previstos en la agenda destacan la recepción institucional y la apertura el jueves, a las 18.00 horas, con una recepción en el Gran Casino de Santander, seguida del concierto de la Banda Municipal a las 19.30 horas y las intervenciones institucionales a las 20.30 horas.

La ponencia inaugural será el viernes a cargo del director de la Cátedra FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía de la Universidad Europea del Atlántico, Frigdiano Álvaro Durántez Prados, que abordará la proyección internacional del Espacio de la Iberofonía y la alianza con el país asiático.

También se celebrarán mesas académicas con intervenciones de expertos como Chang Fuliang, secretario del Comité del Partido de la Facultad de Lenguas Española y Portuguesa de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín; el presidente de la Real Academia Europea de Doctores, Alfredo Rocafort; el expresidente del Instituto de Estudios Europeos de Macao José Luís de Sales; el rector de UNEATLÁNTICO, Rubén Calderón; el presidente de la Fundación Gustavo Bueno, Gustavo Bueno; el director de FUNIBER-China, Dong Chen, y ña coordinadora de la Alianza por el Español, Gloria Lago.

Además, se presentará la 'Declaración de Santander', documento a favor de la alianza estratégica educativa con China, previsto para elevarse a los mandatarios que asistan a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.

Las sesiones contarán con traducción simultánea en español, chino y portugués para facilitar el seguimiento de las ponencias a los asistentes internacionales y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España.

La clausura del evento será a las 16.15 horas del viernes tras la lectura formal de la 'Declaración de Santander'.