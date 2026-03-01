Reunión entre Echevarría y los representantes de la asociación Amici Mie para la promoción de Italia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el 18 de abril un encuentro de la comunidad italiana en Cantabria, con el objetivo de poner en valor su presencia histórica, cultural y empresarial en la región.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, tras reunirse con Simone Covatira y Simone Stocchi, responsables de la asociación Amici Mie para la promoción de Italia.

Además, el encuentro busca acercar a la ciudadanía y a las instituciones el papel del Com.It.Es. (Comitato degli Italiani all'Estero), órgano de representación de los ciudadanos italianos residentes en España y principal interlocutor entre la comunidad italiana y las instituciones italianas.

El evento se concibe como un espacio participativo en el que cultura, institucionalidad y realidad económica se integran para ofrecer una visión actual y dinámica de la presencia italiana en Cantabria.

Echevarría ha destacado el compromiso del Ayuntamiento en fomentar la diversidad cultural y la colaboración en la contribución de las comunidades internacionales al desarrollo de la ciudad --donde actualmente residen cerca de 750 ciudadanos italianos-- y ha puesto en valor encuentros de estas características para conocer la realidad de los extranjeros que viven en la ciudad.

Durante el evento, se presentará un breve análisis del volumen productivo, empresarial y comercial vinculado a Italia en Cantabria, con el objetivo de visibilizar el papel activo de la comunidad italiana en el desarrollo económico del territorio.

En este contexto, se destacará la presencia de empresas italianas o con participación italiana, así como aquellas que mantienen relaciones comerciales consolidadas con el país alpino.

Además, durante este espacio se presentarán dos o tres experiencias empresariales representativas, que servirán como ejemplo del dinamismo económico y de la capacidad de cooperación internacional existente en la región.