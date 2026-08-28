Santander acogerá el 5 de septiembre la 'Marcha contra el cáncer', que promueve el ejercicio físico y recauda fondos

Presentación 'Marcha contra el cáncer'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el sábado 5 de septiembre la 'Marcha contra el cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria en colaboración con el Ayuntamiento.

La concejala de Salud, Zulema Gancedo, ha presentado este viernes el evento, que tiene como objetivo promover el ejercicio físico y los hábitos de vida saludables y recaudar fondos que irán destinados a financiar proyectos de investigación oncológica, programas de atención a las personas enfermas de cáncer y a sus familias, campañas de prevención y sensibilización.

Acompañada por el gerente de la asociación, Nacho Quijano, y por promotores de la marcha, Gancedo ha explicado que el inicio de la marcha será en la explanada de Gamazo, con un recorrido lleno de sorpresas musicales a través de las playas de La Magdalena, Camello, Sardinero y Mataleñas, que finalizará en el Faro de Cabo Mayor.

Se trata de una distancia de 8,9 kilómetros dirigida a todos los públicos en la modalidad de andarines y los deportistas más experimentados corran en el Trail nocturno, con frontal obligatorio que viene incluido en la bolsa.

La edil ha confiado en que sean "muchos" los que un año más se animen a participar de esta jornada.

La inscripción para andarines es de 12 euros, con camiseta incluida y bolsa de andarín. Mientras que la modalidad de corredor es de 18 euros con camiseta, bolsa de corredor y un frontal de luz que es de uso obligatorio.

Se pueden adquirir dorsales a través de la web www.rockthesport.com y también frontales de manera presencial el viernes 4 de septiembre, de 16.00 a 20.00 horas, y sábado 5, de 10.00 a 14.00 horas y a partir de las 16.00 horas en la zona de la carpa de carrera en la explanada de Gamazo.

Toda la información acerca de la campaña, reglamento, recorridos e inscripciones, está recogida en la página web y las personas que deseen más información pueden llamar al 942 235500.

CORRIENDO CONTRA EL CÁNCER

La Asociación trabaja para fomentar la vida saludable entre la población. Para ello, desarrollan programas y actividades tanto en la niñez como en la edad adulta.

El ejercicio físico, una alimentación equilibrada y no consumir alcohol, ni tabaco, es clave para la prevención del cáncer y es que, en el caso del ejercicio físico, se ha demostrado que las personas más sedentarias tenían un 82% más de riesgo de mortalidad por cáncer en comparación con las más activas.

La Asociación Española Contra el Cáncer está disponible en el 900 100 036, un teléfono gratuito y abierto las 24 horas del día con el que ayudan y asesoran a la población sobre cualquier tema relacionado con el cáncer y su prevención.

La sede de Santander se ubica en la calle Lope de Vega, 4, esquina con Ataulfo Argenta, y tiene otros locales en Castro Urdiales, Laredo, Ajo, Astillero, Reinosa, Los Corrales de Buelna y Torrelavega. Cuenta con más de 14.000 socios y 200 voluntarios.

Entre sus actividades están la atención psicológica, atención social, préstamos ortoprotésicos, ayudas económicas de emergencia, piso de acogida para enfermos desplazados, fisioterapia oncológica, prevención, talleres de ocio y bienestar para pacientes, prevención y voluntariado.

La Asociación se ha marcado como reto superar el 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030. Para alcanzar dicha cifra es necesario el compromiso y la implicación de todos los ámbitos de la sociedad.