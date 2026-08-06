Santander aconseja ir a pie o en transporte público a ver el eclipse y pone lanzaderas a Rostrío

eclipse solar - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha llamado a los ciudadanos para que contemplen el eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, desde el punto más cercano a su domicilio y, en caso de desplazarse, lo hagan preferentemente a pie o utilizando el transporte público, evitando siempre el uso del vehículo privado.

El principal objetivo de esta recomendación es garantizar la seguridad y facilitar la movilidad durante un evento para el que se prevé una importante afluencia de personas, especialmente en las zonas de Monte, Cueto y Rostrío. Para acceder a esta última, y además de las líneas que llegan a los puntos próximos al litoral norte, el TUS ha organizado un sistema de lanzaderas.

Desde el Consistorio recuerdan en un comunicado que las calles que llevan a la costa desde Cueto y Monte son "estrechas y enrevesadas", por lo que un elevado volumen de automóviles podría generar retenciones que impedirían o dificultarían el acceso de vehículos de emergencia en caso de necesidad.

El dispositivo ha sido coordinado con el Gobierno de Cantabria, que ha activado el PLATERCANT en nivel 2. Así, junto a la campa de Rostrío se instalarán el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la zona de Costa Quebrada y junto al campo de fútbol de Cueto habrá un hospital de campaña y personal de Protección Civil Santander, ya que en estos puntos se espera una mayor concentración de espectadores.

La Policía Local desplegará un dispositivo específico en los accesos al campo de fútbol de Cueto y en Rostrío para garantizar la entrada y salida de los vehículos de emergencia, con un operativo similar al que se organiza durante los conciertos que se celebran en esta zona. En función del volumen de tráfico y las necesidades, se podrá cortar el acceso cuando se estime necesario.

LANZADERAS

Además de las líneas que llegan a los puntos próximos al litoral norte, el TUS ha organizado un sistema de lanzaderas para facilitar el acceso a Rostrío sin necesidad de emplear el coche privado.

El PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico) mantendrá abierto durante la tarde del 12 de agosto el aparcamiento en superficie, habitualmente cerrado con barreras, para permitir el libre estacionamiento.

Entre este aparcamiento y las calles Albert Einstein, Isabel Torres y el Sector 1 de El Alisal existirán más de 1.500 plazas de estacionamiento situadas muy próximas a las cuatro paradas desde las que partirán las lanzaderas del TUS.

EVITAR RIESGOS.

El Ayuntamiento insiste igualmente en la necesidad de evitar cualquier comportamiento de riesgo. En este sentido, recomienda no acercarse a los acantilados ni a otras zonas peligrosas.

"La campa de Rostrío, con una superficie aproximada de 36.000 metros cuadrados, ofrece espacio suficiente para contemplar el fenómeno con seguridad, sin necesidad de aproximarse al borde de los acantilados, ni a espacios rocosos que puedan provocar caídas".

El Consistorio recuerda que los asistentes deben acudir con gafas homologadas para la observación del fenómeno y seguir las recomendaciones de uso de los profesionales. Además, han abandonar los lugares elegidos antes de que desaparezca la luz natural, ya que la senda costera carece de alumbrado público. Como medida de precaución, se aconseja llevar linternas o frontales para facilitar el regreso.

Y recomienda a los vecinos de las zonas altas de la ciudad y las más orientadas al Oeste, como Valdenoja, La Pereda, Paseo Altamira o Cazoña, que comprueben en los días previos si pueden observar el eclipse directamente desde sus viviendas, evitando así desplazamientos innecesarios.

En Rostrío habrá aseos públicos y varios puntos de suministro de agua potable, que se sumarán a las fuentes ya existentes.

El Ayuntamiento está distribuyendo, a través de los centros cívicos y culturales, las oficinas municipales y las oficinas de turismo, los dípticos informativos editados por el Gobierno de Cantabria con recomendaciones para seguir el eclipse con seguridad.