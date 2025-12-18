Santander activa el dispositivo de por olas de hasta 6 metros

Olas en Santander. Temporal marítimo. Alerta por fenómenos meteorológicos adversos - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con alerta naranja (riesgo importante) en el litoral y olas de cuatro y hasta seis metros.

La previsión es de mar combinada del Noroeste desde las 18.00 horas de este jueves y hasta el viernes a las 06.00 horas; y posteriormente, desde las 15.00 hasta la madrugada del sábado 20.

Siguiendo los protocolos establecidos, el Consistorio desplegará el dispositivo preventivo habitual, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

A través de un comunicado, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Además, ha asegurado que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.