Archivo - Vista del oleaje en la Segunda Playa - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará este miércoles el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que se ha recibido el aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos de viento y oleaje en el litoral cántabro, desde las 13.00 horas del miércoles y hasta las 23.59 horas del jueves, todo el día.

Según las previsiones de AEMET, mañana se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 5 a 6 metros.

Y ya el jueves, habrá viento de componente Oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente de 62 a 74 (fuerza 8) durante la madrugada y mar combinada del Noroeste con olas de entre cinco y siete metros

De acuerdo con el protocolo previsto para aviso naranja, a partir de las 19.00 horas del miércoles quedará prohibido estacionar desde la rotonda de la avenida Manuel García Lago hasta el final del Chiqui.

Durante todo el aviso se prohibirá la circulación de peatones y vehículos desde el punto de corte situado a la entrada del subterráneo del hotel hasta el final del tramo.

También se cerrará el acceso al minizoo de la península de La Magdalena.

El responsable municipal ha explicado que el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, a quienes recomienda evitar acercarse a zonas expuestas al oleaje, independientemente de que se encuentren balizadas o no.

Asimismo, ha recordado la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para evitar situaciones de riesgo.