Santander adjudica el contrato del tiovivo 'Belle Époque' de los Jardines de Pereda

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado adjudicar a la sociedad Topolino S.C. el contrato de explotación del tiovivo 'Belle Époque' de los Jardines de Pereda.

La concesión se realiza por un periodo de cinco años, prorrogable a otro más, con un canon anual de 21.000 euros.

El expediente de contratación se aprobó el pasado mes de abril mediante concurso público, una vez que había vencido el anterior contrato de concesión.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la evaluación de la oferta que ha resultado adjudicataria ha tenido en cuenta los factores estéticos, funcionales y de seguridad.

En este sentido, se describe que se trata de una instalación fabricada de forma artesanal en Italia, con una destacada accesibilidad para todo tipo de públicos a las figuras desmontables, la resistencia de los materiales dado el entorno marítimo en el que se encuentra, y la disposición de un motor eléctrico de consumo eficiente tanto energético como acústico.

También se ponen en valor los distintos sistemas de seguridad de los que dispone el carrusel.