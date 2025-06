Santander anunciará en 15 días la delimitación y medidas que implicará su Zona de Bajas Emisiones

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander anunciará aproximadamente dentro de 15 días los resultados del estudio encargado para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que marcará el área delimitada y las medidas que supondrá.

Así lo ha dicho este jueves la alcaldesa, Gema Igual, que ha precisado que delimitar una zona de bajas emisiones "no significa que no pueda pasar nadie".

Así, la de Santander -que no afectará a las motos- no será "nunca para prohibir el tráfico", sí para controlar el acceso. "Algunos vehículos que tengan más de 20 años a lo mejor no pueden entrar", ha ejemplificado la regidora.

Preguntada por la furuta ZBE, Igual ha recordado que tiene que estar implantada de forma obligatoria antes del 31 de diciembre, y que para ello el Consistorio abrió la semana pasada una consulta ciudadana mediante la que vecinos y asociaciones pueden hacer llegar sus sugerencias hasta el 19 de junio.

En paralelo, ya se ha iniciado la instalación de cámaras que controlarán el tráfico en diferentes puntos y se está elaborando el mapa de los lugares de la ciudad donde se debe actuar, que se abordará en una semana en la Junta de Gobierno local.

Cuando finalice la consulta ciudadana habrá un plazo para que los grupos políticos se pronuncien sobre la ordenanza reguladora de la ZBE, se abordarán sus alegaciones y se llevará este documento a Pleno. Tras su aprobación inicial se abrirá otro periodo de exposición pública de un mes para, a continuación, pasar a darle el visto bueno de forma definitiva, todo ello necesariamente antes de terminar el año, como ha explicado la regidora.