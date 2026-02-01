Santander aprueba la convocatoria de becas de guardería para 2026 con un presupuesto de 300.000 euros

Archivo - Interior de las instalaciones de una guardería.-ARCHIVO - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado una nueva convocatoria de becas de guardería con un presupuesto de 300.000 euros, ampliables si fuera necesario.

Así lo ha anunciado en un comunicado la concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha recordado que estas becas se crearon para favorecer la conciliación familiar y apoyar también a los centros infantiles de la ciudad.

Para este año, el importe de la beca completa con servicio de comedor será de 317 euros al mes, sin comedor de 264 euros al mes, mientras que la cuantía de la beca media será de 201 euros al mes.

Para las familias numerosas se cubre el cien por cien, una medida que también se aplica a las familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género que reúnan el resto de requisitos de la convocatoria.

En 2025, se concedieron 339 becas, que sumaron cerca de 320.000 euros en ayudas destinadas a apoyar a las familias y favorecer la conciliación, así como la integración laboral o formativa de los padres, asegurando una atención adecuada a sus hijos.

Las becas podrán solicitarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC y hasta el 31 de diciembre en el teléfono 942 200 833 o en el correo concejalia-igualdad@ayto-santander.es, en los Servicios Sociales y unidades de trabajo social, concediéndose por un periodo que varía en función de las condiciones laborales y/o formativas de las personas solicitantes, y pudiéndose renovar.

Los centros adheridos al programa municipal de becas de guardería son Bellavista, Charco, Colorín Colorado, María Reina Inmaculada, Parayas Candina, Haypo, Chiquitín PCTCAN, La Anunciación, La Encina, Madre Mercedes, Niño Jesús, Piccola, Marqués de Valterra, Seryo, San José, Esclavas SCJ, Chiquitín Valdenoja, Ciempiés, Castroverde y Calasanz.