Santander aprueba un proyecto de más de dos millones para mejorar calles, caminos y aceras en cinco barrios

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SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado este lunes el proyecto técnico de pavimentación de caminos y aceras en Cueto, Monte, San Román, Peñacastillo y Nueva Montaña, que cuenta con un presupuesto de licitación de dos millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Según el Ayuntamiento, el proyecto recoge "numerosas demandas trasladadas por las asociaciones vecinales" y tiene como objetivo mejorar el estado de las calles, reforzar la seguridad vial, favorecer la accesibilidad y ampliar las zonas de estacionamiento.

Entre las actuaciones más destacadas figura el acondicionamiento de dos aparcamientos en la calle Bellavista, en Cueto, así como la mejora del vial peatonal del Parque de las Canteras, la creación de plazas de estacionamiento en la avenida Pellegrino Zuyer y la construcción de pasos de peatones elevados junto al CEIP Cabo Mayor.

En Monte, se contempla un nuevo aparcamiento en la Bajada de San Juan, la renovación y reorganización de las calles Resconorio y Repuente para mejorar la seguridad peatonal, así como actuaciones en La Maruca, el entorno del Instituto Oceanográfico y la red semafórica del Grupo Fernando Ateca.

Por su parte, en San Román se mejorarán pavimentos y señalización en calles como Somonte, El Somo, Victoriano Fernández, La Gloria y El Mazo de Abajo, donde también se prevén medidas para facilitar los desplazamientos peatonales.

En Peñacastillo, las obras llegarán a Ojaiz, El Pedroso, Camarreal, el cementerio de Lluja y la calle José Ortega y Gasset, donde se instalará un nuevo semáforo peatonal para mejorar la seguridad en el acceso al CEIP Marqués de Estella.

Finalmente, en Nueva Montaña se renovarán pavimentos y marcas viales y se instalarán nuevos pasos de peatones elevados y regulación semafórica, especialmente en el entorno de la avenida de Nueva Montaña y la calle Santiago el Mayor.

El proyecto contempla también mejoras en las redes de drenaje y alumbrado, acondicionamiento de aceras, eliminación de barreras arquitectónicas e instalación de hidrantes contra incendios.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras de los barrios y en la atención a las necesidades planteadas por los vecinos, con el objetivo de conseguir espacios públicos más seguros, accesibles y cómodos.