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SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto de reforma de la urbanización en el paseo Marqués de la Ensenada y la reordenación del tráfico en la avenida Sotileza, con un presupuesto de licitación de 1,6 millones euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación mejorará la conexión del Barrio Pesquero con el centro de la ciudad, será posible por el convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander y supone un nuevo paso en la integración de los espacios portuarios en la trama urbana de la ciudad.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha explicado que el objetivo principal es mejorar la conexión del Barrio Pesquero con el centro de la ciudad mediante la regeneración urbana del entorno, la mejora de la accesibilidad y el impulso de una movilidad más sostenible y segura.

El proyecto permitirá recuperar espacio público para disfrute de los vecinos, potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta, y favorecer la actividad social, cultural y económica de la zona.

La actuación abarcará una superficie de más de 7.700 metros cuadrados y se desarrollará en dos ámbitos diferenciados. Por un lado, se llevará a cabo la reurbanización integral del paseo Marqués de la Ensenada, en un tramo de aproximadamente 280 metros comprendido entre la glorieta de acceso a la Autoridad Portuaria y el cruce con la calle Armada Española, en el acceso al Barrio Pesquero.

Por otro, se acometerá la reordenación del tráfico en la avenida Sotileza, en un tramo de unos 355 metros, desde la citada glorieta hasta el cruce con la calle Miguel Bravo, en el entorno de la Casa del Mar.

La intervención en Marqués de la Ensenada contempla una redistribución completa del espacio público, con la creación de un paseo peatonal protegido del tráfico rodado mediante franjas ajardinadas, la mejora de las aceras y pequeñas áreas de descanso y estancia.

Asimismo, se incorporará nuevo arbolado, especies arbustivas y plantas trepadoras que permitirán generar pantallas vegetales junto a las parcelas sin edificar, mejorando la calidad paisajística del entorno.

Las obras incluirán la renovación de pavimentos, instalación de mobiliario urbano -bancos, papeleras y aparcabicicletas- y la implantación de un nuevo alumbrado con tecnología LED de alta eficiencia energética.

El proyecto contempla también la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de sistemas de riego y drenaje y la ejecución de canalizaciones para el soterramiento de tendidos aéreos de electricidad y telefonía.

En cuanto a la movilidad, Navarro ha explicado que tanto el paseo Marqués de la Ensenada como la avenida Sotileza pasarán a disponer de un único carril y sentido de circulación y se configurarán como ciclocalles, favoreciendo la convivencia entre vehículos y bicicletas.

Además, con el fin de incrementar la seguridad vial y reducir la velocidad de los vehículos, se habilitarán pasos de peatones elevados en los extremos de ambos viales y se ejecutará una plataforma única en el cruce con la calle Armada Española.