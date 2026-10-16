Santander, entre las ciudades mejor valoradas a nivel nacional con un 95 sobre 100 en satisfacción, según un estudio

Archivo - Panorámica de Santander desde el Palacio de Festivales de Cantabria - MIGUEL ANGEL DE ARRIBA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander se sitúa entre las ciudades mejor valoradas a nivel nacional con un índice de satisfacción de 95 puntos sobre 100, tal y como recoge el informe de coyuntura turística acumulada, que también confirma a la ciudad como un destino urbano-litoral consolidado, donde la demanda cada vez se distribuye más a lo largo de todo el año y cada vez está más diversificada.

Así lo ha informado este viernes el Ayuntamiento, que ha precisado que en 2025, Santander recibió 757.916 turistas (con pernoctación), lo que representa un crecimiento del +1% en comparación con el año anterior.

El elemento diferenciador más relevante de este periodo reside en el comportamiento de la demanda con el turismo internacional, que creció un +15%, compensando la ligera contracción del mercado nacional (-3%).

Durante la temporada estival de 2026, el sector hotelero santanderino registró índices de ocupación del 80% en el mes de julio y del 85% en agosto, pero ligeras contracciones en viajeros y pernoctaciones, una tendencia repetida a lo largo del año.

También crecieron los ingresos medios por habitación disponible, que sitúan a Santander como el séptimo destino urbano en los que más creció la rentabilidad hotelera, con un incremento del 12,6%, si bien, se detecta una ligera contracción de la demanda nacional (-5,9%) y, de nuevo, crecimiento internacional (+2,7%).

Sobre los países con más visitantes, destaca Austria (25%, impulso coyuntural por conectividad aérea), Francia (15%), Reino Unido (12%), Alemania (7%), Países Bajos (5%), Italia (5%), Estados Unidos (4%) e Irlanda (3%).

Y, en destinos nacionales, el primer puesto lo ocupa la Comunidad de Madrid (35%), seguida de Vizcaya (11%), Asturias (7%), Burgos (6%), Valladolid (6%), Palencia (5%) y Barcelona (3,3%).

Pese a los elevados índices de ocupación hotelera y el incremento de tarifas en el sector del alojamiento, se consolida la tendencia a la moderación del crecimiento, notablemente marcada por el turismo nacional, ha indicado el Consistorio.

Sin embargo, destaca el creciente interés de mercados internacionales con un gasto medio diario superior a la media, con impacto directo en el alojamiento, restauración y comercio local, una tendencia que confirma los efectos de la diversificación turística en la ciudad.