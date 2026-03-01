Santander y Colegio de Farmacéuticos colaboran para la promoción de la salud en el ámbito escolar - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, María García del Hierro, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar acciones de promoción de la salud entre la población infantil y juvenil de Santander.

En nota de prensa, Igual ha explicado que este acuerdo se enmarca en la estrategia que mantiene el Ayuntamiento para planificar acciones dirigidas a la población en edad escolar, a través de la comunidad educativa, para incluir intervenciones tanto con los escolares como con las familias y el profesorado.

Así, durante el presente curso escolar, el Consistorio ha propuesto la implementación de programas para dar una respuesta efectiva a las necesidades más inmediatas de los escolares, mediante acciones específicas de educación para la salud.

En concreto, se trabaja en colaboración con diferentes colegios profesionales del ámbito sanitario para desarrollar programas concretos de actuación, en cuyo marco se sitúa este convenio con el Colegio de Farmacéuticos, con el objetivo general de capacitar a los niños y adolescentes para que adopten hábitos saludables.

Para ello, el Colegio de Farmacéuticos desarrolla diferentes programas que inciden directamente en este ámbito, como son los de 'Prevención del consumo de alcohol en menores: Menores ni una gota', 'Hábitos higiénicos: lavado de manos', 'Desayuno: recarga tu energía cada mañana', 'Prevención del consumo de alcohol para familias y profesorado', y 'Desayuno saludable para familias y profesorado'.

La alcaldesa ha destacado la importancia de desarrollar este tipo de actuaciones de promoción de la salud, a través de intervenciones que propician pautas de aprendizaje y hábitos de vida saludable desde edades tempranas.