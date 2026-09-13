Santander concede 41 nuevas ayudas de 200 euros para apoyo económico por hijos

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SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido en el inicio de septiembre un total de 41 nuevas ayudas de 200 euros para apoyo económico por hijos.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha detallado que ha sido la Junta de Gobierno Local la que ha dado luz verde a una nueva partida económica por valor de 8.200 euros.

Por lo tanto, según ha explicado la edil, en lo que va de año, alrededor de 350 familias han recibido ya apoyo económico por hijos, una convocatoria municipal que cuenta con una partida inicial de 120.000 euros y podrá ser ampliada en el caso de que sea necesario para atender a todas las familias que cumplan los requisitos.

En este sentido, ha ensalzado el trabajo del Consistorio para impulsar "políticas reales" de conciliación y de fomento de la natalidad que permitan ayudar a las familias.

"Se trata de un apoyo simbólico que, sobre todo, pretende que las familias se acerquen al Ayuntamiento y puedan conocer no sólo este programa, sino también el resto de actuaciones que tenemos en marcha para favorecer la conciliación", ha remarcado Gancedo, a la vez que ha puesto en valor su incremento "año a año" desde su puesta en marcha en 2023.

Además, ha señalado la "importancia" de desarrollar medidas proactivas para afrontar el problema de la pérdida de población, y se ha referido a las becas de guardería; a programas con "gran éxito de participación" como 'El Inviernuco' y 'El Veranuco', o a las ludotecas de la red de centros cívicos.

La concejala ha explicado que los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno.

En caso de separación o divorcio, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor y, en caso de custodia compartida, la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todas las personas empadronadas en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor.

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre y excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero.