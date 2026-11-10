Santander concederá en 2027 su Medalla de Oro al Real Club Marítimo con motivo de su centenario

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander concederá la Medalla de Oro de la Ciudad al Real Club Marítimo con motivo de su centenario, que se celebrará durante 2027.

La alcaldesa, Gema Igual, ha comunicado este lunes esta decisión a los responsables de la entidad durante un encuentro en la sede del club, en el que les ha trasladado que la propuesta cuenta con el consenso de todos los grupos políticos municipales, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Durante la reunión, en la que han participado el presidente del Marítimo, Fernando Pereda; el comodoro José Luis Gómez; y los vicepresidentes José María Torcida y Miguel Sanchez, se ha presentado también a la regidora la programación conmemorativa de los 100 años de la institución, fundada el 13 de octubre de 1927.

Igual ha felicitado a los representantes del club por esta efeméride y ha explicado que el Ayuntamiento quiere reconocer con su máxima distinción la trayectoria de una entidad "estrechamente ligada a la historia de Santander, a la actividad de su bahía y al desarrollo de los deportes náuticos, sobre todo la vela que ha dado tantos éxitos a la ciudad".

Al respecto, ha precisado que este reconocimiento "cuenta con el acuerdo de todos los grupos políticos y expresa el agradecimiento de los santanderinos a una institución que forma parte de la historia de la ciudad".

La alcaldesa ha incidido en la "estrecha relación" que mantienen el Ayuntamiento y el Real Club Marítimo, una colaboración que se intensificó con motivo del Mundial de Vela de Clases Olímpicas celebrado en 2014, en cuya organización participó la entidad y que "marcó un punto de inflexión en la proyección internacional de Santander como sede de competiciones náuticas".

En este sentido, ha puesto de relieve el papel desempeñado por el club para mantener el legado deportivo de aquel acontecimiento, especialmente a través de la Semana Internacional de la Vela Ciudad de Santander, que en 2027 alcanzará su duodécima edición.

Igual ha agradecido "la implicación de los sucesivos equipos directivos" en la continuidad de esta cita, así como "el trabajo conjunto" desarrollado con el Ayuntamiento para fomentar la práctica de la vela y aprovechar las posibilidades que ofrece la bahía para acoger competiciones nacionales e internacionales.

La conmemoración del centenario tendrá, además, una importante vertiente deportiva, con la celebración del Campeonato del Mundo de J80, que se disputará entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2027 y reunirá en aguas de Santander a tripulaciones procedentes de distintos países.

Previamente, del 10 al 13 de junio, el Real Club Marítimo organizará el Campeonato de España de esta misma clase, que servirá de test a las tripulaciones cántabras.

La regidora ha señalado que estas pruebas "permitirán reforzar la presencia de Santander en el calendario náutico internacional y favorecerán la llegada de deportistas, equipos técnicos y acompañantes, con el consiguiente impacto en la actividad turística y económica de la ciudad".

Asimismo, ha expresado el respaldo municipal a la programación deportiva del centenario y ha agradecido a la Junta Directiva que haya querido compartir con el Ayuntamiento los preparativos de una celebración que "trasciende el ámbito deportivo por la vinculación histórica del club con Santander".

Entre alguno de los actos previstos para 2027 figuran charlas náuticas sobre la historia de la vela en el Club, la proyección de un documental sobre su historia que se presentará en la Semana del Cine, y la edición de un libro conmemorativo del centenario.

Finalmente, Igual ha trasladado a los responsables del Marítimo la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando en la promoción del deporte de la vela, las actividades náuticas que desarrolla la entidad y ha agradecido el esfuerzo organizativo que supondrá la celebración del centenario, con un programa que "permitirá compartir con toda la ciudad los 100 años de historia del club".