Santander conmemora el 132 aniversario de la tragedia del Cabo Machichaco

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este lunes en la conmemoración del 132 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco, que ha incluido un responso en memoria de los 590 fallecidos, así como una ofrenda floral.

La regidora ha estado acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, la presidenta del Parlamento de Cantabria, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y por el vicepresidente de la Real Asociación Cabo de Machichaco, Pedro Blanco, ha informado el Ayuntamiento.

En el acto también han estado presentes miembros de la Corporación santanderina, así como otras autoridades civiles y militares y representantes del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La conmemoración se ha iniciado con un responso a cargo del obispo de la Diócesis, Arturo Ros, y ha continuado con la colocación de una corona de laurel junto al monumento que recuerda a las víctimas.