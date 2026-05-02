Santander conmemora el Dos de Mayo con la ofrenda floral a la estatua de Pedro Velarde - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presidido este sábado el acto conmemorativo del aniversario del levantamiento del Dos de mayo de 1808, con el izado de la bandera nacional y una ofrenda floral junto a la estatua de la ciudad dedicada al militar cántabro Pedro Velarde.

A esta conmemoración se han sumado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, miembros de la Corporación municipal, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Local y autoridades civiles y militares, como el coronel delegado de Defensa, Emiliano Banco.

Banco e Igual han sido los encargados de depositar una corona a los pies del monumento, tras lo cual la Banda Municipal de Música ha interpretado el himno nacional.

El acto también ha contado con el izado de la bandera de España a cargo de la regidora, ha informado el Consistorio.