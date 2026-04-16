Santander denuncia "saturación" con la regularización de migrantes tras superar el centenar de consultas el primer día

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SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Servicios Sociales de Santander, Zulema Gancedo (PP), ha advertido de la "saturación" de los servicios municipales con el proceso de regularización de migrantes después de que, en apenas 24 horas desde la publicación del Real Decreto, más de un centenar de personas hayan acudido presencialmente al Ayuntamiento en busca de información.

Una "presión" que, según ha indicado, también se está trasladando al conjunto de los servicios municipales: unidades de trabajo social, centros de acogida, oficina de integración o centro de igualdad, además de las consultas telefónicas que "no dejan de aumentar".

Así, la edil ha exigido a la Delegación del Gobierno en Cantabria que "deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad" en la gestión del proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central.

"Estamos atendiendo una demanda que no nos corresponde ordenar ni resolver, pero que sí estamos sosteniendo con nuestros recursos", ha señalado Gancedo, quien ha advertido de que, de no actuar con rapidez, "el riesgo de colapso es real y afectará al conjunto de la atención social que prestamos a la ciudadanía".

La concejala ha denunciado que el Gobierno central ha puesto en marcha un proceso de "enorme impacto social sin dotarlo de la información operativa necesaria ni de una mínima previsión sobre sus consecuencias en la administración más cercana, que somos los ayuntamientos".

Por ello, ha reclamado instrucciones "claras", canales de información accesibles para la ciudadanía y refuerzo de los dispositivos administrativos del Estado para evitar que la incertidumbre "recaiga, una vez más, sobre los servicios locales".

"No se puede legislar desde la distancia y gestionar desde los ayuntamientos sin herramientas. Las políticas públicas serias requieren planificación, coordinación y respeto institucional", ha afirmado en un comunicado, en el que ha insistido en que "los municipios no pueden convertirse en la ventanilla improvisada de decisiones que otros adoptan sin prever su ejecución".