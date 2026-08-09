Santander destina este año 100.000 euros a 16 proyectos de entidades sociales

Archivo - Primer plano de la mano de una persona mayor.-ARCHIVO - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará este año un total de 100.000 euros a 16 asociaciones que se irán a apoyar proyectos que contribuyan a la recuperación social de la ciudad.

Así lo ha anunciado la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado en nota de prensa que estas subvenciones tienen como objetivo ayudar a las familias e instituciones sin ánimo de lucro.

Entre los programas se incluyen, por ejemplo, la Semana de Cine y Salud Mental de ASCASAM; un programa de envejecimiento activo de la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer; otro de apoyo al asociacionismo de MPOL; o un programa de voluntariado a cargo de FESCAN.

También recibirán estas subvenciones la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria; Cruz Roja; ALCER; o la Asociación de Lupus para un proyecto de dinamización y participación asociativa.

Además, se beneficiarán de estas ayudas entidades como APTACAN, AFIN, Obra San Martín, Plena Inclusión Cantabria, la Asociación Española contra el Cáncer, ASPACE, Cáritas y Nuevo Futuro.

La edil ha destacado "el esfuerzo" del Consistorio por ayudar al tercer sector para "impulsar y respaldar iniciativas que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas más vulnerables".