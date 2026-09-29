Santander diseña el programa 'Mayores activos' para un envejecimiento activo y prevenir la soledad no deseada

Presentación del proyecto 'Mayores activos' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha el proyecto 'Mayores activos', un programa para activar a las personas mayores y prevenir la soledad no deseada a través de charlas, talleres y encuentros que favorezcan la salud, la autonomía y la convivencia.

Las actividades comenzarán este miércoles, 30 septiembre, a las 19.00 horas en el centro cívico Tabacalera, con una conferencia sobre la necesidad de emprender acciones que dinamicen la vida del colectivo de personas mayores a cargo de Jaime Gutiérrez.

Posteriormente, y hasta abril de 2027, se desarrollarán otras conferencias con temas tan diversos como la estimulación neurocognitiva y sus ventajas, la gestión de los sentimientos y emociones y talleres de estimulación neurocognitiva o de consejos prácticos para vivir con seguridad, ser independiente y expresar opiniones.

Además, se celebrarán talleres con programas de voluntariado y actividades intergeneracionales.

Por otro lado, el programa contará con campañas de difusión sobre los programas de envejecimiento activo y se llevarán a cabo campañas informativas para la población general que se plasmarán en dos circuitos de MUPIS durante el inicio y a mitad de la campaña, folletos divulgativos y cartelería.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales y Familia, Zulema Gancedo, quien ha presentado la iniciativa junto a Javier Lastra y Jaime Gutiérrez.

La edil ha destacado la colaboración con el Colegio de Psicólogos para organizar actividades pensadas para potenciar el cuidado de la mente y la gestión de las emociones de las personas mayores de la ciudad.

"Queremos contribuir a que nuestros mayores, mediante acciones concretas, operativas y adaptadas a sus necesidades y demandas, estén activos cognitiva y emocionalmente previniendo, en lo posible, situaciones de soledad no deseada", ha remarcado.

Gancedo ha incidido en que la propuesta propone desarrollar tres de los retos estratégicos del Plan de actuación del Consistorio como son potenciar un envejecimiento activo y saludable psicológica y emocionalmente; reducir las situaciones de soledad no deseada, y promover y mantener la autonomía de las personas mayores.