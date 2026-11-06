Santander establece servicios mínimos de 57 personas, entre ellas 14 bomberos y un vigilante en cada colegio

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SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha acordado con los sindicatos fijar en 57 las personas que integrarán los servicios mínimos durante la huelga general del 11 de noviembre. En el operativo dado a conocer este viernes se incluyen 14 bomberos que completan la guardia mínima del dispositivo ordinario, aunque no figura el número de policías municipales que lo integran.

Según el Consistorio, aún se "está negociando", por lo que la cifra de agentes se conocerá próximamente.

Por el contrario, sí ha precisado que habrá un vigilante en cada uno de los 24 colegios públicos de la ciudad para abrir los centros.

Por servicios, el Consistorio ha detallado que habrá dos trabajadores en el área de informática, el mismo número en el área de mercados, cuatro conserjes, tres agentes de movilidad, dos en inspección, evaluación y calidad, cinco en secretaría, dos de ellas en el registro para atender las demandas de los ciudadanos, y un responsable de Protección Civil.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha afirmado que la prioridad a la hora de fijar estos servicios mínimos ha sido que "las prestaciones esenciales estén debidamente cubiertas".