Santander estrena en Navidad 'Navilia Light Park', un parque de 8.000 m2 con 11 ambientes y espacios inmersivos

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander sumará esta Navidad una nueva experiencia a su programación festiva con la puesta en marcha de 'Navilia Light Park Santander', un parque navideño que ocupará unos 8.000 metros cuadrados en los Jardines de Pereda en los que albergará once ambientes temáticos y espacios inmersivos dedicados a Laponia.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Dinamización Social, Fran Arias, quien ha explicado que la propuesta se desarrollará del 4 de diciembre al 10 de enero con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan descubrir una propuesta que combina "un gran recorrido iluminado, escenarios temáticos, personajes navideños y actividades para todas las edades, extendiendo además el ambiente festivo a diferentes espacios del centro urbano".

El parque principal ocupará una superficie de 8.000 metros cuadrados y contará con aproximadamente 1,2 millones de luces LED distribuidas en once zonas temáticas. Árboles, senderos, jardines, guirnaldas y grandes figuras luminosas conformarán un itinerario de unos 40 minutos de duración, concebido para sorprender a públicos de todas las edades y ofrecer una nueva forma de vivir la Navidad en Santander.

Una de las principales actividades será 'Sensaciones de Laponia', una experiencia inmersiva que permitirá adentrarse en el universo de la Navidad a través de cuatro espacios: la Casa de Santa Claus, la Exposición de Laponia, la Casa de los Elfos y las Auroras Boreales.

Este recorrido contará con un espacio cubierto de 400 metros cuadrados, con figuras animatrónicas, escenas y sonidos envolventes en los que Papá Noel, los renos, los osos polares y los elfos serán protagonistas.

'Navilia Light Park' formará parte de una propuesta navideña que conectará distintos enclaves del centro de la ciudad con actividades complementarias para disfrutar de la iluminación, las atracciones, la gastronomía y las tradiciones propias de estas fechas.

Así, el edil ha indicado que los Jardines de Pereda acogerán, además del recorrido luminoso, un mercado navideño situado en sus bordes norte y oeste.

Por su parte, en la Plaza del Ayuntamiento se instalará un gran árbol de Navidad y un carrusel infantil, mientras que la Plaza Alfonso XIII dispondrá de seis atracciones, entre ellas tazas, elefantes, un tren navideño, jumping y dos hinchables, además de una zona gastronómica y de golosinas.

Y la Plaza Porticada albergará la tradicional pista de hielo y distintas propuestas de ocio infantil.

"De esta manera, la iniciativa ofrecerá diferentes alternativas de entretenimiento y ocio familiar, invitando a recorrer el centro de Santander y disfrutar de la Navidad en sus calles y plazas", ha remarcado.

PRECIOS ESPECIALES

El parque contará con diferentes tarifas y promociones para facilitar el acceso de las familias a esta nueva experiencia navideña.

La entrada general al recorrido iluminado tendrá un precio de 10 euros, mientras que los niños de hasta dos años, incluidos, podrán acceder gratuitamente.

Además, del 9 al 22 de diciembre se aplicará una promoción especial para el público infantil, con entradas a seis euros para niños de entre tres y 14 años, ambos incluidos.

La propuesta incluye también una promoción dirigida específicamente a los vecinos de Santander mayores de 14 años de forma que, del 9 al 22 de diciembre, las entradas para los residentes en la ciudad tendrán un coste de 8 euros.

Estas condiciones especiales buscan acercar la nueva experiencia a las familias santanderinas y facilitar que los más pequeños puedan disfrutar de la programación navideña, ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, entre las iniciativas especiales previstas figura el sorteo de un viaje a Disneyland París para cuatro personas entre quienes adquieran las primeras diez mil entradas. El número ganador coincidirá con los cuatro últimos dígitos del agraciado en el Sorteo de Reyes.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

'Navilia Light Park Santander' abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 10 de enero de 17.30 a 23.30 horas.

Las entradas y los servicios pueden adquirirse a través de la plataforma de venta habilitada para el evento navilialightparksantander.com que permitirá acceder a las distintas propuestas: el recorrido Navilia Light Park, la pista de hielo, las atracciones y la oferta gastronómica.

"Con esta nueva iniciativa, Santander sumará a su Navidad un espacio pensado para compartir, sorprender y disfrutar en familia, con la luz, la fantasía y la ilusión como protagonistas. Una invitación a descubrir la ciudad desde otra perspectiva y a convertir el paseo por sus espacios más emblemáticos en una experiencia navideña inolvidable", ha subrayado el concejal.